Clima en Jalisco: Intenso calor y cielos despejados en Guadalajara para este viernes 28 de mayo

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) para este viernes 29 de mayo se presenta con una intensa ola de calor y cielos completamente despejados. Se esperan altas temperaturas que dominarán el día, sin probabilidad de lluvias, lo que caracteriza una jornada calurosa y seca en la región de Jalisco.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en las ciudades de Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 35.7°C. Actualmente, los termómetros marcan 32.1°C. Para Zapopan, el ambiente estará entre los 14.7°C y 35.7°C, con una temperatura actual de 32.0°C.

Por su parte, Tlaquepaque tendrá una mínima de 15.7°C y una máxima de 35.7°C, con 32.1°C en este momento. Finalmente, Tonalá registrará temperaturas desde los 16°C hasta los 35.7°C, marcando 32.2°C actualmente. Las cuatro ciudades comparten condiciones similares de calor.

¿Hay probabilidad de lluvias en Jalisco para este viernes?

Las condiciones atmosféricas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y todo el estado de Jalisco serán de cielo despejado. El viento soplará a 7 km/h, lo que contribuirá a la sensación de calor durante el día. No hay probabilidad de lluvias en la región para hoy.

A diferencia de otras zonas del país, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes en el noreste y sureste, Jalisco mantendrá un clima seco. Una vaguada en altura y una onda tropical afectarán otras regiones, pero no a la ZMG.

¿Cómo estará el clima en Jalisco este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 29 de mayo : Máxima de 35°C, Mínima de 15°C, Despejado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 15°C, Despejado, viento de 7 km/h. Sábado 30 de mayo : Máxima de 36°C, Mínima de 15°C, Despejado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 36°C, Mínima de 15°C, Despejado, viento de 6 km/h. Domingo 31 de mayo: Máxima de 36°C, Mínima de 15°C, Despejado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Jalisco indica que el calor continuará. Se esperan máximas de hasta 36°C y mínimas alrededor de los 15°C, con cielos despejados y vientos ligeros. Las condiciones de sequedad se mantendrán, por lo que es importante tomar precauciones.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la ZMG?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo abundante agua natural a lo largo del día. Es importante evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas, cuando el calor es más intenso.

Se sugiere usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar. Para quienes realicen actividades al aire libre, se aconseja hacerlas en las primeras horas de la mañana o al atardecer, y siempre buscar la sombra para evitar golpes de calor.

¿Dónde consultar información oficial sobre el clima en Jalisco?

Para mantenerse informado sobre las actualizaciones del clima en Jalisco, se recomienda consultar las fuentes oficiales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil del estado de Jalisco ofrecen pronósticos y recomendaciones continuas. Mantenerse al tanto es clave para la seguridad.

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