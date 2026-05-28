Peso opera con lateralidad y se aprecia frente al dólar: ¿Cómo opera HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este jueves 28 de mayo. (Fotoarte El Financiero)

El peso mexicano inicia la sesión operando con lateralidad, mientras los operadores asimilan algunas cifras económicas en Estados Unidos, como el índice de precios del consumo personal, el cual mostró un incremento mensual durante el cuarto mes del año.

Hasta el momento los datos de Bloomberg reflejan que el tipo de cambio se ubica en los 17.3470 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.04 por ciento o 0.75 centavos, comparado con su último dato de cierre.

De manera técnica, Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, detalló que, el tipo de cambio perforó al alza el soporte clave de 17.30 pesos por dólar. Sin embargo, se espera que siga cotizando en el canal de 17.20 y 17.40 pesos por dólar.

Mientras tanto, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, registra un descenso de 0.16 por ciento, en los 99.05 enteros. En tanto, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) baja 0.12 por ciento con mil 200.89 puntos.

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende en un precio de 17.79 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.45 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.24 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas se encuentra el rand sudafricano con 0.13 por ciento, el dólar neozelandés con 0.10 por ciento, el rublo ruso con 0.10 por ciento, el real brasileño con 0.10 por ciento y la corona checa con 0.09 por ciento.

En tanto, las más depreciadas son, el peso colombiano con 0.24 por ciento, el ringgit de Malasia con 0.21 por ciento, el dólar australiano con 0.18 por ciento, el won surcoreano con 0.16 por ciento y el florín húngaro con 0.14 por ciento.