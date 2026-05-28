¿Traerá abundancia? EU presiona para imprimir nuevo billete de 250 dólares con la cara de Trump

La enmienda Thayer, aprobada en 1886, establece que solo el retrato de personasa fallecidas puede aparecer en los billetes de EU.

¡Ah, traes el billete de Donald Trump! Desde hace más de un año, funcionarios del Gobierno de EU presionan a la Oficina de Grabado e Impresión para producir un billete especial por el 250 aniversario de la Independencia.

El ‘twist’ es que esos empleados federales quieren que el billete tenga el retrato del presidente Donald Trump, revelaron funcionarios actuales y anteriores de la Oficina de Grabado e Impresión al Washington Post.

De acuerdo con reportaje del diario estadounidense, publicado este jueves 28 de mayo, Brandon Beach, tesorero de EU, y Mike Brown, su asesor, dieron instrucciones a la dependencia para preparar un prototipo del billete con la cara del mandatario republicano.

¿Por qué la medida generó preocupación? Porque violaría la ley. En 1886, el Congreso de Estados Unidos aprobó una enmienda que especifica que “unicamente el retrato de una persona fallecida puede aparecer en los billetes y valores de los Estados Unidos”.

¿Qué sabemos del billete de 250 dólares con la cara de Trump?

El Washington Post entrevistó a Iain Alexander, pintor inglés encargado del diseño del boceto del billete con el retrato de Trump.

El “artista británico favorito” del presidente afirmó que Trump ‘palomeó’ cambios al boceto original como añadir un logotipo especial por el aniversario 250 de la Independencia de EU y los colores de la bandera.

Iain Alexander contó que propuso a Trump que el reverso del billete de 250 dólares muestre a Betsy Ross, costurera que elaboró banderas durante la Guerra de Independencia de EU. “Le encantó absolutamente”, contó el artista al diario.

Gobierno de EU remueve a directora que se opuso a billete de Trump

Funcionarios de la Oficina de Grabado e Impresión señalaron de inmediato las dificultades y obstáculos para acatar la orden de diseñar el billete de 250 dólares, relató el Washington Post.

Los empleados explicaron a la administración de Donald Trump que, por ejemplo, el proceso para la impresión de un nuevo billete puede tomar entre seis a ocho años. Patricia Solimene, directora de la Oficina de Grabado e Impresión, puntualizó que “no estamos autorizados para hacer esto. No podemos avanzar más”, de acuerdo con el diario estadounidense.

Esa posición posiblemente le costó su puesto. En un correo consultado por el Washington Post, Patricia Solimene remarcó que su reasignación a otro puesto dentro del Departamento del Tesoro “no fue mi elección”.

Patricia Solimene no especificó en el correo por qué fue reasignada y no respondió a las solicitudes de comentarios del Washington Post.