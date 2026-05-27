¿La ‘mano santa’ de Trump? Seguidores de Maru Campos piden apoyo de EU si proceden en su contra

Los manifestantes en pro de Maru Campos dijeron que habrá una 'revolución' si proceden contra la gobernadora de Chihuahua.

Donald Trump “está viendo lo que pasa” en México, fue la advertencia de ciudadanos de Chihuahua, quienes se manifestaron en apoyo a su gobernadora, Maru Campos, ante los llamamientos de la Fiscalía General de la República (FGR) por la entrada de agentes de la CIA.

La organización Ciudadanos Unidos por el Rescate de México se manifestó en las inmediaciones de la FGR en Chihuahua para manifestar su apoyo a Campos, quien compareció en la Ciudad de México ante las autoridades tras los señalamientos por presuntamente permitir el ingreso de agentes estadounidenses.

En la manifestación, los inconformes presuntamente pidieron la intervención de Estados Unidos en caso de que el Gobierno actúe con un posible juicio político contra Maru Campos, de acuerdo con medios locales, además de que llamaron a una “revolución” si llega a ser detenida.

Los ciudadanos expusieron piñatas con el nombre del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena, además de que mostraron pancartas en las que le preguntan a la ciudadanía si están del lado de la justicia o del narco, justificando las acciones del Gobierno de Maru Campos.

Anuncian manifestación de defensa a Maru Campos

Tras la concentración, los manifestantes, varios de ellos simpatizantes del PAN, anunciaron que se volverán a manifestar el sábado 30 de mayo, con un mayor número de personas, para respaldar a Maru Campos.

Tras defender a la gobernadora, los manifestantes se retiraron sin incidentes mayores.

Exfiscal de Chihuahua comparece por entrada de agentes de la CIA

César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, acudió a las instalaciones de la FGR en Ciudad Juárez para comparecer ante las autoridades por el ingreso de agentes de la CIA.

Tras salir de las instalaciones de la institución, el exfuncionario aseguró que las responsabilidades serán esclarecidas próximamente, además de que agradeció las muestras de apoyo a los militantes del PAN que se manifestaron y le respaldaron.

Expuso que “Chihuahua necesita unidad, firmeza y convicción. Debemos seguir luchando por nuestro estado y respaldando a nuestra gobernadora Maru Campos, siempre con institucionalidad, responsabilidad y amor por Chihuahua... Aquí nadie se raja”.

Con información de Quadratín.