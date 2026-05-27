¿Quién es Tim Payne, el jugador ‘menos conocido’ del Mundial 2026 que internet hizo viral?

Tim Payne era el 'jugador menos conocido' de los que irían al Mundial 2026, pero todo cambió. (Foto: shutterstock, wellingtonphoenix.com)

Tim Payne, jugador de la Selección de Nueva Zelanda para el Mundial 2026, pasó de ser prácticamente desconocido en redes sociales a convertirse en un fenómeno viral gracias a una campaña impulsada por un influencer.

El futbolista llamó la atención luego de que un creador de contenido descubrió que era el convocados al Mundial 2026 con menos seguidores entre todos los jugadores de la Copa del Mundo. A partir de ahí, miles de personas comenzaron a seguirlo y enviarle mensajes de apoyo.

¿Por qué se hizo famoso el futbolista Tim Payne?

Todo comenzó con un video publicado por el influencer argentino Valen Scarsini, quien investigó las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 para encontrar al futbolista con menor presencia digital.

Tras revisar distintos perfiles, descubrió que Tim Payne apenas superaba los 4 mil seguidores en Instagram.

“¿Y si hacemos protagonista de la Copa del Mundo al jugador menos conocido? ¿Qué pasaría si hubiera uno que nos uniera a todos? Alguien a quien apoyemos sin importar nuestra nacionalidad", declaró.

El creador de contenido compartió el perfil del defensa neozelandés e invitó a sus seguidores a darle follow y dejar mensajes de apoyo para sus partidos del Mundial 2026.

La iniciativa rápidamente se viralizó y provocó que Tim Payne incrementara de manera exponencial su popularidad en redes sociales. Actualmente suma más de 552 mil seguidores y sus publicaciones acumulan miles de comentarios, la mayoría escritos en español.

¿Quién es Tim Payne?

Tim Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland, Nueva Zelanda. Debutó profesionalmente a los 16 años con el Auckland City como lateral derecho.

Su desempeño llamó la atención rápidamente y, tras un breve paso por el club, fue cedido al Waitakere United, donde permaneció durante dos temporadas antes de emigrar al futbol inglés con el Blackburn Rovers.

De acuerdo con Transfermarkt, el club británico, campeón de la Premier League en 1995, lo incorporó en 2012, mismo año en que recibió su primera convocatoria con la Selección de Nueva Zelanda para disputar un amistoso contra Honduras, encuentro en el que jugó como defensa central.

En 2014 regresó al Auckland City y posteriormente dio el salto a la MLS con el Portland Timbers, equipo con el que disputó una temporada en Estados Unidos.

Más tarde continuó su carrera en diferentes clubes, incluidos los Eastern Suburbs, donde jugó durante tres temporadas.

En 2019, Tim Payne fue fichado por Wellington Phoenix, equipo donde logró consolidarse en la A-League.

Durante su primera temporada ayudó al club a conseguir el mejor resultado de su historia en fase regular hasta ese momento, luego de finalizar en la tercera posición del campeonato, según información del propio equipo.

En la campaña 2020-21 fue titular en los 26 partidos disputados por el Wellington Phoenix y se convirtió en el jugador con más minutos dentro de la plantilla. Debido a la lesión de Luke DeVere, también tuvo que desempeñarse como defensa central durante gran parte de la temporada.

En febrero de 2022 renovó contrato hasta la temporada 2024-25, aunque posteriormente enfrentó diversas lesiones que limitaron su actividad dentro del terreno de juego.

Actualmente, además de jugar como zaguero central con Nueva Zelanda, Tim Payne buscará ayudar a su selección a conseguir la primera victoria neozelandesa en una Copa del Mundo de la FIFA durante el Mundial 2026.

¿Cuándo son los partidos de Nueva Zelanda para el Mundial 2026?

Nueva Zelanda está en el Grupo G junto con la Selección de Irán, Egipto y Bélgica. Sus partidos para el Mundial 2026 son los siguientes:

Irán vs. Nueva Zelanda: 15 de junio a las 7:00 p.m.

Nueva Zelanda vs. Egipto: 21 de junio a las 7:00 p.m.

Nueva Zelanda vs. Bélgica: 26 de junio a las 9:00 p.m.

Los horarios se encuentran en tiempo del centro de México.