Carlos Slim considera ‘carísimos’ los boletos del Mundial 2026: ‘Es un exceso’

Las entradas para el Mundial 2026 han presentado variaciones en los precios a lo largo de las diferentes etapas de compra. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

A 16 días del inicio del Mundial 2026 —que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá— el empresario Carlos Slim Helú habló sobre sus expectativas para el torneo de fútbol, el cual espera que gane la Selección Nacional.

El dueño de la cadena de tiendas Sanborns abordó el tema durante su conferencia anual, en donde, además de hablar sobre el panorama económico de México, tocó el tema de la Copa Mundial de la FIFA y se pronunció sobre el costo de las entradas.

Los boletos para el Mundial 2026 se han liberado en diferentes etapas: las primeras tres mediante un sorteo y la última corresponde a la venta de última hora de la FIFA, que estará disponible hasta que finalice el torneo.

El empresario mexicano Carlos Slim Helú durante la conferencia de prensa para dar un informe general del crecimiento y planes de inversión en el país. (Foto: Cuartoscuro) (Nicolás Tavira/Nicolas Tavira)

¿Qué dijo Carlos Slim sobre las entradas para el Mundial 2026?

El empresario compartió en la conferencia anual que desea que sea el ‘Tri’ quien gane, en especial debido a que parte del Mundial 2026 se realiza en México e incluso es el Estadio Ciudad de México el que albergará el partido inaugural.

“Creo que los que deberíamos de ganar somos nosotros (México) porque dicen que van a entrar no sé cuántos miles de millones de pesos”, comentó en la conferencia, en donde además expresó su opinión sobre el costo de las entradas.

Carlos Slim también desea que México gane el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

El precio en las etapas iniciales de la venta de boletos para los partidos del Mundial 2026 en México iba desde los 4 mil 955 pesos, en la Categoría 3 para México vs. Corea; y alcanzaba los 43 mil 35 pesos en Categoría 1 para el partido México vs. Sudáfrica.

Tras la liberación de boletos en la venta de última hora, algunos precios registraron cambios. Por ejemplo, una entrada para ver el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México alcanzaba los 50 mil pesos.

Sobre ello, Slim consideró que el costo de las entradas para el Mundial 2026 es elevado: “Son unos cuantos juegos y están carísimos todos los costos de los lugares y todo eso. Yo creo que es un exceso”, comentó.

¿Qué ha dicho Gianni Infantino sobre el precio de las entradas al Mundial 2026?

Las variaciones en el precio de los boletos no solo se observaron en partidos disputados en México. El pasado 7 de mayo, la agencia de noticias Associated Press reportó que el costo de las mejores entradas para ver la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium se había triplicado, pasando de 10 mil 990 dólares (190 mil 209 pesos) en la Categoría 1 a 32 mil 970 dólares (570 mil 628 pesos).

Luego de que se dieron a conocer estos costos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no compraría una entrada para ver el Mundial 2026: “Me encantaría estar ahí, pero yo no pagaría eso, para ser sincero”, comentó en una entrevista con New York Post.

La FIFA ha defendido su estrategia de precios al señalar que responde al valor del espectáculo y a las condiciones del mercado. Sobre el debate generado por el costo de las entradas, Gianni Infantino, presidente del organismo, aseguró que los precios se justifican debido a la calidad del torneo, que además contará con un mayor número de selecciones.

Gianni Infantino ha defendido el precio de las entradas del Mundial 2026.(Foto: EFE)

“Tenemos que mirar el mercado. Estamos en un mercado en el que el espectáculo es el más desarrollado del mundo, así que tenemos que aplicar las tarifas del mercado”, dijo en una conferencia de prensa en Beverly Hills, California.

Incluso aseguró que en Estados Unidos los precios para ver partidos escolares no son menores a 300 dólares (5 mil 192 pesos): “No se puede ir a ver un partido universitario, por no hablar siquiera de un partido profesional de primer nivel y de cierto nivel, por menos de 300 dólares”, comentó.