‘Para tener descuentos’: Sergio Mayer tramitará su credencial del INAPAM

Sergio Mayer no es el único famoso que ha manifestado interés en tramitar la tarjeta del INAPAM; Maribel Guardia también habló sobre ello. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

En medio de la polémica que generó su renuncia a Morena, Sergio Mayer, exintegrante de La Casa de los Famosos, celebró su cumpleaños número 60, motivo por el cual aseguró que ya es una persona de la tercera edad.

El actor, quien fue parte del espectáculo Solo para Mujeres en su juventud, también compartió que a causa de esta situación ya está listo para tramitar su tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Sergio Mayer no es el único famoso que ha manifestado interés en iniciar este trámite tras cumplir 60 años, ya que actores como Maribel Guardia también se han interesado por los beneficios que ofrece la credencial.

Sergio Mayer celebró su cumpleaños número 60. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas / Cuartoscuro)

¿Qué dijo Sergio Mayer sobre su credencial del INAPAM?

El protagonista de La dictadura perfecta cumplió 60 años el pasado 21 de mayo, una edad que no le provoca conflicto, ya que asegura sentirse bien y celebrar su vida y el trabajo realizado a lo largo del tiempo.

“Me siento bien, me encanta como me veo y no tengo por qué cambiar nada de mi edad”, compartió, aunque reconoció que ya puede ser considerado una persona adulta mayor.

“Ya entré a la tercera edad, soy adulto mayor, así que trátenme con más respeto”, comentó a modo de broma e indicó que sí comenzará con su trámite para obtener la credencial del INAPAM.

“La del INAPAM ya la puedo sacar, ya la vamos a tramitar, para tener descuentos, sí, siempre es buena, siempre para lo que sirva”, compartió con medios de comunicación, donde tampoco descartó acceder a otros apoyos gubernamentales.

Sergio Mayer tampoco descarta tener su tarjeta del INAPAM. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

Esto debido a que las personas mayores de 65 años pueden obtener la Tarjeta del Bienestar, mediante la cual reciben un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales.

“La vamos a sacar cuando nos corresponda (la tarjeta de la tercera edad), a los 65 y más, ya tendré mi tarjeta”, comentó sobre el apoyo que también reciben otros famosos como el actor Carlos Bonavides.

¿Para qué sirve la tarjeta del INAPAM y quiénes pueden tramitarla?

El Gobierno del Estado de México explica que la credencial del INAPAM es un documento importante para las personas mayores en México, debido a que también funciona como identificación oficial.

Pero eso no es todo: la tarjeta del INAPAM ofrece descuentos para personas adultas mayores en rubros que van desde transporte hasta servicios médicos. Algunos beneficios incluyen:

Descuentos en servicios médicos y medicamentos.

Tarifas reducidas en transporte público.

Entrada con descuento o gratuita a museos y centros culturales.

Precios especiales en actividades recreativas y turísticas.

También existen reducciones en pagos como predial y agua, además de beneficios en servicios legales, asesoría, alimentación, educación, recreación y cultura, explica el Gobierno de México.

Para tramitarla solo es necesario ser mexicano por nacimiento o naturalización, tener 60 años, contar con identificación oficial, comprobante de domicilio y presentar dos fotografías tamaño infantil.

¿Qué famosos tienen su credencial del INAPAM?

En 2012, Óscar Cruz, entonces subdirector de comunicación social del INAPAM, compartió una lista de famosos que ya contaban con su credencial para adultos mayores. Entre ellos aparecen:

Angélica María

Eric del Castillo

María Antonieta de las Nieves

Lolita Ayala

Maribel Guardia también manifestó su interés por sacar su credencial del INAPAM. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Además, la actriz Maribel Guardia afirmó que deseaba hacer el trámite poco antes de cumplir 60 años, en una entrevista difundida por Sale el Sol: “La voy a usar claro y me voy a subir al Metro, hay que descontar eso”, dijo en su momento.