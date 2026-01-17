¿Por qué Carlos Bonavides apoya programa de la Pensión del Bienestar? ‘Me conviene, no critiquen’

Carlos Bonavides cobra su Pensión del Bienestar porque le conviene y ayuda mucho, asegura el actor.

Recientemente, Carlos Bonavides respondió a Laura Zapata, quien lo criticó por cobrar su Pensión del Bienestar, programa que el gobierno implementó para otorgar un dinero mensual a adultos mayores.

“Pobrecito (Carlos Bonavides), le dan lana. Cuando la gente tiene hambre, pues ni modo, se calla y ya no dice nada“, declaró la actriz Laura Zapata en una entrevista durante la marcha de la Generación Z en México.

“Ortega y Gasset decía que el hombre es el hombre y sus circunstancias y sus ideas. Entonces, las ideas de Laura son ideas políticas anacrónicas, antiguas, que no le hicieron nada bien al país”, respondió el actor de la telenovela El Premio Mayor en una entrevista para el programa De Primera Mano.

Esta no es la primera vez que Carlos Bonavides defiende la Pensión del Bienestar, misma que recibe desde hace tiempo, pero que hasta hace poco (relativamente) defendió ‘a capa y espada’.

Situación de Carlos Bonavides antes de la Pensión del Bienestar

Hace casi dos años, el actor que interpretó a ‘Huicho Domínguez’ se encontraba en una situación complicada dentro del ámbito económico, por lo que llegó a pedir trabajo “de lo que sea”.

Carlos Bonavides defendió su Pensión del Bienestar ante críticas como la de Laura Zapata. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

“Necesito trabajo, honradamente, lícitamente (…) si no tengo empleo, pongo un letrero en Madero y cambio saludos por dinero; si hay que barrer, barro y si debo hablar con el mejor de los productores lo hago”, declaró en un encuentro con medios de comunicación en julio de 2024.

Esto porque sus proyectos actorales prácticamente terminaron, y ya no tenía nuevos llamados. No obstante, en ese periodo también le ‘echó ganas’ a TikTok, donde compartió algunos datos como su número telefónico para conseguir trabajo, pero no le fue tan bien como esperaba.

“Me quisieron estafar; un grupo de delincuentes me contrató, me hizo trampa, me pidió el dinero mandado en una ficha falsa y querían reembolso, fue un problema”, explicó.

La primera vez que Carlos Bonavides habló de la pensión del Bienestar

En noviembre de ese mismo año, el actor se grabó yendo a un Banco del Bienestar a cobrar su pensión para adultos mayores, la cual aseguró en ese entonces que ‘le hizo paro’, ya que no tenía dinero.

Incluso, pidió que dejaran las críticas de lado, porque “la ayuda que le daba Morena” le servía en ese momento, en el que su situación económica era más complicada, y comparó el programa social con otros sexenios, donde no existían.

“Claro, los que tienen mucha lana dicen ‘ay, qué son 6 mil pesos’, pues 6 mil pesos. Yo traía 15 pesos hoy nada más. No critiquen (…) ¿Cuándo le habían dado a los ancianos? ¿Cuándo? Puro robo y robo”, comentó en su clip.

Carlos Bonavides defiende su pensión del Bienestar

Después de que Laura Zapata criticó a Carlos Bonavides, el también actor de la telenovela Cuna de Lobos se defendió y aseguró que, para él, sí es de gran ayuda la Pensión del Bienestar, que criticó Pedro Sola en el pasado.

También destacó el trabajo del gobierno de Morena al aplicar este tipo de apoyos sociales a personas de la tercera edad, pues antes no existían.

“Yo cobro mi pensión porque me conviene cobrarla, porque es la primera vez en la historia de México que a los ancianos nos dan un dinero”, aseguró en una entrevista con De Primera Mano.

Carlos Bonavides también pidió no criticar la cantidad de dinero que se les brinda a los adultos mayores de manera bimestral. (Foto: Cuartoscuro)

Además, se dirigió a Zapata para dejar en claro su postura respecto al tema: “Vamos a quebrar una respuesta; yo te quiero y te admiro, pero a mí me conviene cobrar mi Pensión del Bienestar”, agregó.

Carlos Bonavides no es el único famoso que cobra su Pensión del Bienestar; también se ha captado a figuras como ‘Doña Alegría’, mamá de Poncho de Nigris, ir al Bando del Bienestar.