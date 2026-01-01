‘Disculpa, pero te voy a correr’: Así despidió Yordi Rosado a empleada por miedo a ser infiel

Yordi Rosado reveló detalles de cuando despidió a una mujer porque le atraía físicamente. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

El conductor Yordi Rosado no tuvo ‘pelos en la lengua’ y contó que despidió a una mujer con la que trabajó porque le atraía físicamente, pero le ofreció disculpas por hacerlo.

El entrevistador fue entrevistado y le tocó confesar una experiencia de las que sin mucho esfuerzo se puede convertir en una nueva polémica del expresentador de Otro Rollo.

Pues Yordi Rosado explicó que tuvo miedo a ser infiel y por ello corrió a una mujer, en cumplimiento a un acuerdo que tenía con su exesposa y mantiene con su actual novia.

“Si en algún momento sentíamos interés por alguien más, entonces debemos alejarnos de manera inmediata (...) Yo no puedo controlar a los demás, pero sí a mí, una vez llegó a trabajar una mujer y dije ‘en la madre’, esta persona tiene muchas cosas que me llaman la atención, a la semana me disculpé, no podía trabajar con ella, me gustas, estoy casado y la despedí”, declaró en entrevista para el canal El Mitote.

De acuerdo con el excompañero de Adal Ramones, era una buena opción para trabajar porque estaba capacitada, por ello la ayudó a que la contrataran en otro lugar porque no deseaba un “riesgo” para su entonces matrimonio.

“Si estamos enamorados en pareja, si ves que alguien se acerca, aléjate porque el ego es muy fuerte y a todo mundo le encanta que le marquen, les hablen bonito y eso es un problema, puedes perder todo por una cosa que nunca pasó, puedes perder algo importante”.

Yordi Rosado se divorció de Rebeca Rodríguez, su exesposa, cuatro años después de despedir a la mujer, pero no por culpa de una infidelidad.

¿Cuál es el acuerdo que tiene Yordi Rosado con su actual novia Melissa Mochulske?

Melissa Mochulske es la actual pareja de Yordi Rosado y es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana.

Además, también es cantante, locutora en Televisa Radio y emprendedora de diferentes proyectos corporativos.

Su relación con Yordi Rosado comenzó en 2023 y dentro de su romance tienen acuerdos para no “fallarse” uno al otro.

“Evidentemente, somos personas con muchas alrededor y siempre hay una persona que nos llame la atención o nosotros a ellos, eso nos pone inseguro, entonces nos pedimos respetar, pero siempre nos lo decimos, eso nos ayudó a no tener problemas”, declaró el conductor de Otro Rollo en la misma entrevista.

Además, procura nunca “ghostear” a su pareja y de esta manera no generar desconfianza acerca de su paradero y siempre dar a conocer con quienes se encuentra.

“Los dos somos cuidadosos, nunca tuvimos un problema de celos, pero tampoco los generamos, no me pierdo 3 horas y no contesto, ella tampoco, es importante sentir esa seguridad”.

Y aunque por el momento no desea una separación, confirmó que ambos hablaron en la manera de actuar por si llega a terminarse el amor dentro de su romance, en ese caso prefieren cerrar el ciclo y despedirse antes de cometer una infidelidad o una traición.