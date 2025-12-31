Famosos que murieron en 2025: Paquita y Tongolele se fueron juntas; Bisogno y Trachtenberg, tras un trasplante

El 2025 fue un año de grandes perdidas, como Daniel Bisogno. (Fotoarte El Financiero. Imágenes de EFE, Cuartoscuro.com y Shutterstock).

El 2025 estuvo marcado por la muerte de figuras clave del espectáculo tanto en México como a nivel internacional. Nos despedimos de actores, músicos, cineastas y productores, con trayectorias que abarcaron desde el Cine de Oro hasta Hollywood.

En los primeros meses del año, impactaron fallecimientos como el de Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando y el deceso de Michelle Trachtenberg, actriz de Gossip Girl y Sueños sobre hielo. Ambos después de recibir un trasplante de hígado.

Luego supimos de la misteriosa muerte de Gene Hackman encontrado sin vida al igual que su esposa Betsy Arakawa y su perro. Para casi cerrar el año, otra pareja fue hallada en su casa Rob Reiner y Michele Singer, por cuyo presunto asesinato fue arrestado su hijo Nick.

Paquita la del Barrio y Tongolele se fueron con un día de diferencia. Casi al final del año, partió la legendaria Brigitte Bardot, quien inspiró el tema ‘Je t’aime... moi non plus’.

La cantante Paquita la del Barrio murió en febrero de 2025. (Fotografía Archivo Cuartoscuro)

Los famosos que murieron en 2025: cine, música y espectáculos

Recordemos a algunas de las celebridades que nos dijeron adiós este año.

Leo Dan

El 2025 empezó con tristeza: el cantante Leo Dan murió el 1 de enero a los 82 años, un día después de anunciar su retiro.

El intérprete argentino de ‘Cómo te extraño mi amor’ falleció rodeado de su familia. Fue autor de más de 3 mil canciones y una figura central de la balada romántica en español.

Teresa Miranda

Teresa Miranda, esposa de ‘Chabelo’, falleció el 3 de enero a los 88 años, casi dos años después del fallecimiento del conductor mexicano. Fue una reconocida bailarina de origen cubano que sumó fama en la década de los 50, se casó con el conductor en 1969 y tuvieron tres hijos: Óscar, Xavier y Juan Gabriel López Miranda.

Emilio Echevarría

El actor Emilio Echevarría murió el 4 de enero a los 80 años. Fue ampliamente reconocido por su papel de ‘El Chivo’ en Amores Perros y participó en producciones como Babel y El Álamo.

Emilio Echevarria murió a los 80 años. FOTO: FERNANDO CARRRANZA GARCÍA /CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

Daniel Franco ‘Danny Buster’

Daniel Franco, fundador de Maskatesta perdió la vida el 7 de enero en condiciones sospechosas: fue encontrado sin vida en un automóvil de Azcapotzalco (CDMX).

Alma Rosa Aguirre

Alma Rosa Aguirre, actriz del Cine de Oro Mexicano y hermana de Elsa Aguirre, falleció a los 95 años el 27 de enero a los 95 años, tras vivir alejada del ojo público. Participó en filmes como Nosotras Las Sirvientas (1951) y El Pecado de ser Mujer (1955).

La Casa del Actor confirmó el fallecimiento de Ala Rosa Aguirre. (Foto: Captura de pantalla)

Humberto Yáñez

Humberto Yáñez falleció el 29 de enero a los 83 años. Participó en Clase 406, Rosa Salvaje, El misterio de la casa abandonada, Cenizas y diamantes(1990) y Yo no creo en los hombres (1991).

Humberto Yáñez murió en 2025. (Foto: Captura de pantalla)

David Lynch

El cineasta estadounidense David Lynch murió el 15 de enero a los 78 años tras ser diagnosticado con un enfisema pulmonar. Dirigió Twin Peaks, Mulholland Drive y Terciopelo azul.

David Lynch, el polifacético cineasta estadounidense falleció el 15 de enero de 2025, a los 78 años; y el 27 de septiembre nos dejó, a los 87, Claudia Cardinale, 'la novia de Italia', una de las grandes damas del cine italiano y europeo de las décadas de los sesenta y setenta. Fotos: EFE (Amalia González Manjavacas/EFE)

Tongolele

La actriz y bailarina Yolanda Montes, conocida artísticamente como Tongolele, falleció a los 93 años el 16 de febrero. Fue una figura emblemática del cine de ficheras recordada por su poderosa presencia escénica y sus inconfundibles rutinas de danza.

A la derecha, Marianne Faithfull (78), cantante y actriz británica, musa de los Rolling Stones, y pareja de Mick Jagger(1966-1970) nos dejó el 30 de enero. A la izquierda, Yolanda Montes, (93) la legendaria Tongolele, actriz y bailarina del cine de oro mexicano, fallecida 16 de febrero. Fotos: EFE (Amalia González Manjavacas/EFE)

Paquita la del barrio

Paquita la del Barrio, intérprete que se consolidó como un símbolo del desamor gracias a temas emblemáticos como ‘Rata de dos patas’, falleció a los 77 años el 17 de febrero. En la recta final de su vida enfrentó diversos padecimientos como ciática, una úlcera gástrica, trombosis pulmonar y neumonía.

Daniel Bisogno

El conductor mexicano Daniel Bisogno murió el 20 de febrero a los 51 años tras complicaciones posteriores a un trasplante de hígado.

El conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisogno murió a los 51 años luego de tener complicaciones. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Roberta Flack

La cantante estadounidense Roberta Flack, intérprete de ‘Killing Me Softly With His Song’, murió el 24 de febrero a los 88 años por un paro cardíaco tras padecer una enfermedad degenerativa: tenía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Gene Hackman

El 26 de febrero fueron encontrados muertos en su residencia Gene Hackman y su esposa. Él murió a causa de complicaciones cardiacas una semana después del fallecimiento de Betsy Arakawa, quien perdió la vida por un síndrome pulmonar asociado al hantavirus.

El actor presentaba Alzheimer avanzado y un estado de salud severamente deteriorado, lo que hace probable que no fuera consciente de la muerte de su esposa, encontrada sin vida en el baño.

Michelle Trachtenberg

La actriz Michelle Trachtenberg fue hallada en su departamento en Nueva York el 26 de febrero a los 39 años. Su muerte fue por complicaciones relacionadas con la diabetes tras un trasplante de hígado.

Miembros de la serie han lamentado el fallecimiento de la actriz. (Foto: Captura de pantalla)

Pepe Arévalo

El músico mexicano Pepe Arévalo, cantante de ‘Pepe Navajas’ conocido como ‘El León de la Salsa’, murió el 28 de febrero a los 87 años, tras sufrir un infarto cerebral.

Lalo Toral

Lalo Toral, tecladista de El Tri, falleció el 2 de marzo, informó la banda liderada por Alex Lora.

Mario Vargas Llosa

El escritor Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, falleció el 13 de abril a los 89 años en Lima, Perú.

Mario Vargas Llosa falleció en 2025. (Cuartoscuro)

Guillermo ‘Memo’ del Bosque

‘Memo’ del Bosque, productor de Nosotros los Guapos y 100 mexicanos dijieron, murió el 7 de abril a los 64 años a causa de cáncer: “Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida“, dijo en un mensaje póstumo, ”Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó“.

Lupita Torrentera

La actriz y bailarina Lupita Torrentera murió el 25 de abril a los 93 años. Fue una figura del cine de oro mexicano en cintas como La vida inútil de Pito Pérez y tuvo una relación con Pedro Infante.

Jiggly Caliente

La drag queen Jiggly Caliente, estrella de RuPaul’s Drag Race, falleció el 27 de abril a los 44 años, tras enfrentar un revés de salud que causó la pérdida de su pierna derecha.

Renata del Castillo

La actriz mexicana Renata del Castillo, actriz de Como dice el dicho, falleció el 28 de abril a causa de cáncer cervicouterino.

Kepa Amuchastegui

El actor colombiano Kepa Amuchastegui, actor de Don Roberto en Yo soy Betty, la fea, murió el 27 de mayo a los 84 años tras un diagnóstico de cáncer en la vejiga.

La noticia del fallecimiento del actor fue dada a conocer mediante sus redes sociales. (Foto: @kepa.amuchastegui)

Lalo Schifrin

El compositor Lalo Schifrin murió el 17 de junio a los 93 años, autor del tema de Misión Imposible.

Michael Madsen

El actor Michael Madsen, actor de Kill Bill, falleció el 3 de julio a los 67 años, fue encontrado inconsciente en su casa de Malibú, aparentemente por un paro cardiaco.

Michael Madsen tenía 67 años. (Foto: EFE). (JEROME FAVRE/EFE)

Claudia Cardinale

La actriz italiana Claudia Cardinale falleció el 23 de septiembre a los 87 años, protagonista de El gatopardo y 8½.

Diane Keaton

La actriz Diane Keaton murió el 11 de octubre a los 79 años, ganadora del Óscar por Annie Hall.

El 16 de septiembre de 2025 falleció el gran actor y director estadounidense, Robert Redford (89 años) ganador de dos Oscars. Nos dejó títulos como 'Butch Cassidy y el Sundance Kid', 'Dos hombres y un destino' o 'El golpe', tres de las cinco películas que rodó junto a Paul Newman (Izq.) Y el 11 de octubre, murió Diane Keaton (79), gran actriz de comedias y dramas (der.) Foto: EFE (Amalia González Manjavacas/EFE)

Peter Greene

Peter Greene, actor estadounidense de la emblemática película Pulp Fiction y en La Máscara, fue hallado sin vida en su departamento ubicado en la ciudad de Nueva York.

A lo largo de su trayectoria Peter Green actuó junto a famosos como Jim Carrey y Cameron Diaz. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Wiki Commons)

Rob Reiner

El director de Stand by me fue hallado sin vida en su casa el 14 de diciembre, junto a su esposa, lo cual dio pie a una investigación en Los Ángeles. Su hijo Nick enfrenta cargos por presunto doble homicidio.

Michele Singer fue hallada muerta junto con el cineasta y actor Rob Reiner en su casa (Foto: EFE).

Brigitte Bardot

La Brigitte Bardot murió el 28 de diciembre a los 91 años, icono del cine europeo y defensora de los derechos de los animales.

La actriz francesa Brigitte Bardot posa con un enorme sombrero que trajo de México, a su llegada al aeropuerto de Orly, el 27 de mayo de 1965, en París, Francia. (AP Foto/Archivo) (AP)

Con información de EFE.