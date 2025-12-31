Famosos que murieron en 2025: Paquita y Tongolele se fueron juntas; Bisogno y Trachtenberg, tras un trasplante

El 2025 estuvo marcado por la muerte de figuras clave del espectáculo tanto en México como a nivel internacional. Nos despedimos de actores, músicos, cineastas y productores, con trayectorias que abarcaron desde el Cine de Oro hasta Hollywood.
En los primeros meses del año, impactaron fallecimientos como el de Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando y el deceso de Michelle Trachtenberg, actriz de Gossip Girl y Sueños sobre hielo. Ambos después de recibir un trasplante de hígado.
Luego supimos de la misteriosa muerte de Gene Hackman encontrado sin vida al igual que su esposa Betsy Arakawa y su perro. Para casi cerrar el año, otra pareja fue hallada en su casa Rob Reiner y Michele Singer, por cuyo presunto asesinato fue arrestado su hijo Nick.
Paquita la del Barrio y Tongolele se fueron con un día de diferencia. Casi al final del año, partió la legendaria Brigitte Bardot, quien inspiró el tema ‘Je t’aime... moi non plus’.
Los famosos que murieron en 2025: cine, música y espectáculos
Recordemos a algunas de las celebridades que nos dijeron adiós este año.
Leo Dan
El 2025 empezó con tristeza: el cantante Leo Dan murió el 1 de enero a los 82 años, un día después de anunciar su retiro.
El intérprete argentino de ‘Cómo te extraño mi amor’ falleció rodeado de su familia. Fue autor de más de 3 mil canciones y una figura central de la balada romántica en español.
Teresa Miranda
Teresa Miranda, esposa de ‘Chabelo’, falleció el 3 de enero a los 88 años, casi dos años después del fallecimiento del conductor mexicano. Fue una reconocida bailarina de origen cubano que sumó fama en la década de los 50, se casó con el conductor en 1969 y tuvieron tres hijos: Óscar, Xavier y Juan Gabriel López Miranda.
Emilio Echevarría
El actor Emilio Echevarría murió el 4 de enero a los 80 años. Fue ampliamente reconocido por su papel de ‘El Chivo’ en Amores Perros y participó en producciones como Babel y El Álamo.
Daniel Franco ‘Danny Buster’
Daniel Franco, fundador de Maskatesta perdió la vida el 7 de enero en condiciones sospechosas: fue encontrado sin vida en un automóvil de Azcapotzalco (CDMX).
Alma Rosa Aguirre
Alma Rosa Aguirre, actriz del Cine de Oro Mexicano y hermana de Elsa Aguirre, falleció a los 95 años el 27 de enero a los 95 años, tras vivir alejada del ojo público. Participó en filmes como Nosotras Las Sirvientas (1951) y El Pecado de ser Mujer (1955).
Humberto Yáñez
Humberto Yáñez falleció el 29 de enero a los 83 años. Participó en Clase 406, Rosa Salvaje, El misterio de la casa abandonada, Cenizas y diamantes(1990) y Yo no creo en los hombres (1991).
David Lynch
El cineasta estadounidense David Lynch murió el 15 de enero a los 78 años tras ser diagnosticado con un enfisema pulmonar. Dirigió Twin Peaks, Mulholland Drive y Terciopelo azul.
Tongolele
La actriz y bailarina Yolanda Montes, conocida artísticamente como Tongolele, falleció a los 93 años el 16 de febrero. Fue una figura emblemática del cine de ficheras recordada por su poderosa presencia escénica y sus inconfundibles rutinas de danza.
Paquita la del barrio
Paquita la del Barrio, intérprete que se consolidó como un símbolo del desamor gracias a temas emblemáticos como ‘Rata de dos patas’, falleció a los 77 años el 17 de febrero. En la recta final de su vida enfrentó diversos padecimientos como ciática, una úlcera gástrica, trombosis pulmonar y neumonía.
Daniel Bisogno
El conductor mexicano Daniel Bisogno murió el 20 de febrero a los 51 años tras complicaciones posteriores a un trasplante de hígado.
Roberta Flack
La cantante estadounidense Roberta Flack, intérprete de ‘Killing Me Softly With His Song’, murió el 24 de febrero a los 88 años por un paro cardíaco tras padecer una enfermedad degenerativa: tenía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Gene Hackman
El 26 de febrero fueron encontrados muertos en su residencia Gene Hackman y su esposa. Él murió a causa de complicaciones cardiacas una semana después del fallecimiento de Betsy Arakawa, quien perdió la vida por un síndrome pulmonar asociado al hantavirus.
El actor presentaba Alzheimer avanzado y un estado de salud severamente deteriorado, lo que hace probable que no fuera consciente de la muerte de su esposa, encontrada sin vida en el baño.
Michelle Trachtenberg
La actriz Michelle Trachtenberg fue hallada en su departamento en Nueva York el 26 de febrero a los 39 años. Su muerte fue por complicaciones relacionadas con la diabetes tras un trasplante de hígado.
Pepe Arévalo
El músico mexicano Pepe Arévalo, cantante de ‘Pepe Navajas’ conocido como ‘El León de la Salsa’, murió el 28 de febrero a los 87 años, tras sufrir un infarto cerebral.
Lalo Toral
Lalo Toral, tecladista de El Tri, falleció el 2 de marzo, informó la banda liderada por Alex Lora.
Mario Vargas Llosa
El escritor Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, falleció el 13 de abril a los 89 años en Lima, Perú.
Guillermo ‘Memo’ del Bosque
‘Memo’ del Bosque, productor de Nosotros los Guapos y 100 mexicanos dijieron, murió el 7 de abril a los 64 años a causa de cáncer: “Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida“, dijo en un mensaje póstumo, ”Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó“.
Lupita Torrentera
La actriz y bailarina Lupita Torrentera murió el 25 de abril a los 93 años. Fue una figura del cine de oro mexicano en cintas como La vida inútil de Pito Pérez y tuvo una relación con Pedro Infante.
Jiggly Caliente
La drag queen Jiggly Caliente, estrella de RuPaul’s Drag Race, falleció el 27 de abril a los 44 años, tras enfrentar un revés de salud que causó la pérdida de su pierna derecha.
Renata del Castillo
La actriz mexicana Renata del Castillo, actriz de Como dice el dicho, falleció el 28 de abril a causa de cáncer cervicouterino.
Kepa Amuchastegui
El actor colombiano Kepa Amuchastegui, actor de Don Roberto en Yo soy Betty, la fea, murió el 27 de mayo a los 84 años tras un diagnóstico de cáncer en la vejiga.
Lalo Schifrin
El compositor Lalo Schifrin murió el 17 de junio a los 93 años, autor del tema de Misión Imposible.
Michael Madsen
El actor Michael Madsen, actor de Kill Bill, falleció el 3 de julio a los 67 años, fue encontrado inconsciente en su casa de Malibú, aparentemente por un paro cardiaco.
Claudia Cardinale
La actriz italiana Claudia Cardinale falleció el 23 de septiembre a los 87 años, protagonista de El gatopardo y 8½.
Diane Keaton
La actriz Diane Keaton murió el 11 de octubre a los 79 años, ganadora del Óscar por Annie Hall.
Peter Greene
Peter Greene, actor estadounidense de la emblemática película Pulp Fiction y en La Máscara, fue hallado sin vida en su departamento ubicado en la ciudad de Nueva York.
Rob Reiner
El director de Stand by me fue hallado sin vida en su casa el 14 de diciembre, junto a su esposa, lo cual dio pie a una investigación en Los Ángeles. Su hijo Nick enfrenta cargos por presunto doble homicidio.
Brigitte Bardot
La Brigitte Bardot murió el 28 de diciembre a los 91 años, icono del cine europeo y defensora de los derechos de los animales.
Con información de EFE.