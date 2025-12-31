A ver si diosito se busca mejores guerreros: Los mejores memes para recibir Año Nuevo 2026

Una de las tradiciones del 31 de diciembre no oficiales es el de sentarse en la sala a ver los mejores memes en redes sociales en espera de la llegada el Año Nuevo (2026 en este caso).

Estos chistes usualmente se burlan de vestirse elegantemente solo para verse la cara con el resto de la familia mientras cenan o de lo difícil que es el 2026, aunque todavía no empiece, esperando que “diosito se busque mejores guerreros”.

Los memes poco a poco se convirtieron en una tendencia en redes sociales y estos son de los mejores publicados para despedir el año viejo, para compartirlos con tus seres queridos, para reírte en familia o simplemente que te acompañen en la espera de las campanadas de Año Nuevo.

Los mejores memes de Año Nuevo. (Foto: Captura)

¿Cuáles son los rituales de Año Nuevo?

Además del ritual de ver memes en redes, existen diferentes tradiciones para realizar momentos antes, durante o después de que comience el año.

Uno de ellos es el vestir ropa de diferentes colores para atraer algo a tu vida, por ejemplo, se dice que si vistes de amarillo o dorado entonces llega el dinero y así con otros tonos.

Blanco : Paz y claridad

: Paz y claridad Rojo : Amor y pasión

: Amor y pasión Verde : Salud y crecimiento personal

: Salud y crecimiento personal Azul: Tranquilidad y equilibrio

También existe el de preparar una maleta y salir de casa cuando comiencen las campanadas, para así “manifestar” viajes en los próximos 365 días.

Otro que es común dentro de la sociedad mexicana es el de comer 12 uvas a la par de cada una de las campanadas de la medianoche durante la llegada del Año Nuevo.

Esta es una tradición que surgió en España hace más de 100 años y que comenzó como una protesta y burla a la clase alta, quienes celebraban con champán y uvas, según National Geographic.

En redes sociales se viralizó otro de los rituales, el cual consiste en meterse debajo de la mesa con el objetivo de fortalecer una relación amorosa existente o el de encontrar pareja. Inclusive ya hay videos en la plataforma de TikTok donde se burlan de su situación sentimental y por eso realizan esto.

Una creencia más dentro del pueblo mexicano es barrer la suciedad y el polvo de la entrada de la casa mientras de fondo suenan las 12 campanadas, con el objetivo de eliminar “malas vibras” y “conflictos viejos”, aunque otras versiones le atribuyen la atracción del dinero.

Los mejores memes para despedir el 2025

Los mejores memes para despedir el 2025 bromearon con la cena del torito para la noche de Año Nuevo y la compararon con su comida, también con los “golpes de la vida”.

Esta es una recopilación de los memes que se viralizaron en las redes sociales en vísperas de la llegada del 2026 (y para que no te aburras).

Los mejores memes de Año Nuevo. (Foto: Captura)

