Horarios oficiales de los conciertos GRATIS de Año Nuevo en Reforma: ¿A qué hora toca cada artista?

La CDMX tiene varios shows gratis para recibir el 2026. (Fotos: Cuartoscuro.com / @CulturaCiudadMx / IA Gemini).

¡Hoy hay fiesta electrónica en Reforma! El Año Nuevo en CDMX se festeja este 31 de diciembre con un evento masivo de acceso gratuito.

“La fiesta electrónica más grande del mundo” es una celebración, organizada por el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Cultura.

La cartelera del festejo de Año Nuevo cuenta con la participación de artistas nacionales e internacionales de amplia trayectoria en distintos géneros de la electrónica; incluye DJ sets y presentaciones que abarcan desde el electro-pop y el synthwave hasta el techno y la experimentación sonora.

“Va a ser extraordinario. Creo que va a superar lo del año pasado de Polymarchs”, comentó César Cravioto Romero, secretario de Gobierno.

¿A qué hora empieza la fiesta electrónica de Año Nuevo en Reforma?

El evento arranca formalmente a las 18:00 horas del miércoles 31 de diciembre de 2025 y se extiende hasta las 02:00 horas del jueves 1 de enero de 2026.

El escenario se ubica sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia. La avenida que fue intervenida para albergar el montaje técnico necesario y permitir el tránsito peatonal durante el desarrollo de los conciertos.

El evento está diseñado como una celebración de larga duración, en la que cada artista tiene un horario específico dentro del bloque general.

Según la información difundida por la Secretaría de Cultura capitalina, estos son los horarios confirmados de los artistas que participarán en la fiesta electrónica de Año Nuevo:

Ramiro Puente – 18:00 horas

– 18:00 horas VEL – 19:00 horas

– 19:00 horas Jehnny Beth – 20:00 horas

– 20:00 horas 3BallMTY – 21:00 horas

– 21:00 horas Mariana Bo – 22:00 horas

– 22:00 horas Kavinsky – 23:00 horas

– 23:00 horas Arca DJ Set – 00:00 horas

– 00:00 horas MGMT DJ Set – 01:00 horas

Horarios de los conciertos de Año Nuevo en Reforma. (Foto: X @CulturaCiudadMx).

MGMT DJ Set (Estados Unidos) se caracteriza por su estilo psicodélico; está integrado por Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser y presenta una selección musical que dialoga entre el dance, el electro-pop y la vanguardia alternativa. Arca DJ Set, artista venezolana, ofrece una propuesta de electrónica experimental.

Desde Francia, Kavinsky aportará su sonido característico ligado al synthwave, mientras que Jehnny Beth, conocida por su trabajo como vocalista de Savages, participará con un DJ set. En el ámbito nacional, destacan Mariana Bo, 3BallMTY, Ramiro Puente y VEL, quienes representan distintas vertientes de la música electrónica producida en México.

La secuencia musical acompañará el cierre de 2025 y el arranque de 2026, con la medianoche marcada por la presentación de Arca DJ Set, seguida por MGMT DJ Set durante la primera hora del nuevo año.

En 2025, Polymarchs encabezó el concierto para recibir el año en Avenida Reforma. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Venta de alcohol en concierto de Año Nuevo en Reforma

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que se espera la asistencia de más de 200 mil personas a la fiesta electrónica de Año Nuevo. Ante este escenario, se implementa un operativo coordinado entre distintas dependencias para garantizar un ambiente seguro.

La Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, la Consejería Jurídica y el Instituto de Verificación Administrativa, desplegará acciones preventivas durante toda la jornada.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la prohibición de venta de alcohol fuera de los horarios permitidos o en la calle y la vigilancia para evitar el uso de tanques de gas o freidoras.

También recordaron que las tiendas de conveniencia no pueden vender alcohol después de las 22:00 horas, y que los establecimientos con permisos deberán apegarse a los horarios autorizados.