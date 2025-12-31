Concierto de Año Nuevo en CDMX HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el show de Reforma?

El Ángel de la Independencia se llena de luces con la 'fiesta electrónica más grande del mundo' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

El Año Nuevo en CDMX se celebrará con ‘la fiesta electrónica más grande del mundo’, un evento masivo y gratuito que transformará la avenida Paseo de la Reforma en una pista de baile a cielo abierto.

Con la participación de artistas nacionales e internacionales de la escena electrónica, se espera una afluencia estimada de más de 200 mil personas, de acuerdo con información oficial del Gobierno capitalino.

Las autoridades locales informaron que se desplegará un operativo especial para garantizar un ambiente seguro durante la celebración, concebida como un encuentro musical al aire libre y de acceso libre para el público.

Fecha, sede y horario del evento de Año Nuevo 2026 en CDMX: ¿Hay transmisión en vivo?

El festejo de Año Nuevo 2026 en CDMX se realizará el miércoles 31 de diciembre de 2025 sobre la Avenida Paseo de la Reforma, con una duración de ocho horas, desde las 18:00 y hasta las 02:00 horas del 1 de enero.

Por el momento, ni las autoridades capitalinas ni los canales oficiales —como Capital 21— han confirmado una transmisión oficial para el evento.

CDMX ofrecerá fiesta electrónica para recibir a 2026 (Fotoarte: El Financiero / Imágenes: Cuartoscuro).

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Cultura capitalina, el evento está diseñado como una celebración de gran escala, con producción de luces y sonido, y una programación musical pensada para públicos diversos.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que la configuración del evento permitirá una mayor movilidad de los asistentes y evitará obstáculos en la zona.

“Este año no tenemos la romería de Reforma. Esa es una gran diferencia, porque estaban llenos los tramos de Reforma (…) eso impedía justamente la movilidad de la gente”, señaló en conferencia.

Las autoridades informaron que los detalles y actualizaciones de la programación cultural pueden consultarse en la Cartelera de la Ciudad de México y en las redes oficiales de la dependencia.

El festejo de Año Nuevo de la Ciudad de México fusionara géneros como el electro-pop, el techno y el synthwave. (Foto: EFE/Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

Cartelera oficial: artistas de la ‘fiesta electrónica más grande del mundo’

La celebración reunirá a figuras clave de la escena electrónica global y nacional, con propuestas que abarcan electro-pop, techno, synthwave y electrónica experimental. La cartelera oficial está integrada por:

MGMT DJ Set (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Arca DJ Set (Venezuela)

(Venezuela) Kavinsky (Francia)

(Francia) Mariana Bo (México)

(México) 3BallMTY (México)

(México) Vel (Francia)

(Francia) Ramiro Puente (México)

(México) Jehnny Beth (Francia)

Desde la escena indie-electrónica, MGMT DJ Set, a cargo de Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser, presentará una curaduría que combina dance, electro-pop y vanguardia alternativa. Arca llevará a Reforma un set centrado en la experimentación sonora y el techno de alto impacto.

El francés Kavinsky aportará su característico sonido synthwave y estética retrofuturista. La participación mexicana incluye a Mariana Bo, con su fusión de violín en vivo y electrónica; 3BallMTY, referentes del tribal-guarachero; y Ramiro Puente, pionero de la música electrónica en México. A ellos se suman Vel, desde la vanguardia del techno europeo, y Jehnny Beth, con un DJ set de tintes post-punk e industrial.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció festejo de Año Nuevo 2026 con un evento de música electrónica. (Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Operativo de seguridad y restricciones durante el festejo

Ante la alta afluencia prevista, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se implementará un operativo coordinado entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, la Consejería Jurídica y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), con el objetivo de salvaguardar a las y los asistentes.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, señaló que el dispositivo busca que el evento se desarrolle en un entorno ordenado y seguro. “Tenemos todo un operativo (…) para que sea una fiesta de luces y de buena música electrónica”, expresó.

Las autoridades precisaron que no se permitirá la venta de alcohol en la vía pública ni la preparación de alimentos mediante el uso de tanques de gas o freidoras. Asimismo, las tiendas de conveniencia no podrán vender bebidas alcohólicas después de las 22:00 horas, y los establecimientos deberán apegarse a los horarios autorizados en sus permisos.