Muere Cecilia Giménez, restauradora fallida del ‘Ecce Homo’ que volvió a la obra en un meme mundial

Cecilia Giménez, la mujer que protagonizó uno de los episodios culturales más insólitos de la era digital tras la fallida restauración del Ecce Homo en una iglesia de Borja, falleció este lunes a los 94 años, confirmó el alcalde del municipio, Eduardo Arilla.

Señaló que Borja “pierde a una persona muy querida en el pueblo”, a quien describió como una mujer de “bondad inmensa”, con una vida “dura” y marcada por una fortaleza personal que le permitió soportar la presión derivada del impacto mediático del Ecce Homo. “Supo aguantar la presión que supuso el fenómeno del Ecce Homo”, afirmó.

El funeral para despedir a Cecilia Giménez se celebrará este martes en Borja, localidad situada en la región de Aragón, al norte de España, con una población cercana a los 5,000 habitantes.

Cecilia Giménez y la restauración del ‘Ecce Homo’ de Borja

El Ecce Homo de Borja había pasado prácticamente inadvertido hasta 2012, cuando se difundió públicamente la intervención que Cecilia Giménez realizó sobre la pintura mural ubicada en la Iglesia del Santuario de Misericordia.

Giménez, una aficionada sin formación profesional en restauración, decidió actuar al advertir el deterioro que presentaba la obra original. Su intención era frenar el desgaste visible de la pintura, pero el resultado derivó en una alteración significativa de la imagen original.

La restauración fallida generó una reacción inmediata tanto en medios de comunicación como en redes sociales, atrayendo la atención internacional hacia Borja y colocando a la pequeña localidad aragonesa en el centro de la conversación global.

El 'Ecce Homo’ convertido en meme y fenómeno viral mundial

Tras la difusión de las imágenes de la restauración, el Ecce Homo se convirtió rápidamente en un meme viral. La nueva imagen recorrió medios internacionales y plataformas digitales, provocando críticas de especialistas y usuarios, así como una oleada de burlas y humor gráfico.

El caso trascendió el ámbito artístico para instalarse en la cultura popular contemporánea. El Ecce Homo fue reproducido, parodiado y adaptado en distintos formatos, e incluso sirvió como inspiración para disfraces de Halloween en distintos países.

Con el paso del tiempo, el episodio también dio lugar a un movimiento de apoyo hacia Cecilia Giménez, entonces una mujer octogenaria, que enfrentó una exposición mediática sin precedentes para alguien ajeno al mundo profesional del arte.

Impacto turístico del ‘Ecce Homo’ en Borja

A una década de la polémica restauración, el Ecce Homo se había consolidado como un atractivo turístico de alcance internacional. Borja comenzó a recibir más de 10,000 visitantes al año procedentes de diversas partes del mundo.

La cifra de turistas acumulados superó los 200,000 visitantes interesados en conocer la obra, lo que representó una proyección internacional inédita para el municipio aragonés y un cambio significativo en su dinámica económica vinculada al turismo cultural.

La intervención de Cecilia Giménez posicionó a Borja en el mapa del turismo internacional, transformando un episodio inicialmente controvertido en un motor de atracción sostenida.

El legado cultural del ‘Ecce Homo’ en cine y ópera

El impacto del caso trascendió el ámbito turístico y se extendió al terreno cultural y académico. El episodio fue el origen del cortometraje documental Mis Ecce Homos, dirigido por el doctor en Sociología Marco Rosatto a partir de un trabajo de fin de carrera en Humanidades.

Asimismo, inspiró la creación de la ópera Behold the Man, con libreto del estadounidense Andrew Flack y composición y dirección artística de Paul Fowler. La obra se estrenó en el Evelyn Smith Music Theatre de la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos.

Ingresos del ‘Ecce Homo’ y su impacto social

El alcalde Eduardo Arilla destacó que los ingresos obtenidos por la venta de entradas y artículos promocionales relacionados con el Ecce Homo permitieron completar la cuota de la residencia de ancianos donde vivía Cecilia Giménez para personas sin recursos suficientes para afrontar el pago.

“Un fenómeno social que se ha convertido en un fin social”, subrayó el edil al referirse al uso de los recursos generados a partir del interés turístico y cultural en la obra.

Arilla añadió que Cecilia Giménez falleció “como ella quería”, acompañada por su hijo, también residente del centro, y reiteró que “hasta el final ha sido bondad”, en referencia a su trayectoria personal.

