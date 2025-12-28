‘Cookie’, de ‘El Manual de Ned’, agradece a la ‘Patrulla Espiritual’ por ofrecer apoyo para Tylor Chase

Daniel Curtis-Lee, actor que interpretó a ‘Cookie’ en El Manual de supervivencia escolar de Ned, respondió a la Patrulla Espiritual tras el ofrecimiento de apoyo para Tylor Chase, exactor de Nickelodeon que enfrenta problemas de adicciones y salud mental.

El intercambio se dio en redes sociales y ocurre mientras Chase permanece bajo observación médica en Estados Unidos, ante la decisión de un internamiento de corto plazo, según reportan medios especializados.

La Patrulla Espiritual ofrece apoyo para Tylor Chase

El posicionamiento de la Patrulla Espiritual fue emitido por Jesús Ignacio Osuna ‘El Chiquilín’, quien explicó en un mensaje difundido en redes que su organización estaba dispuesta a brindar apoyo a Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, ante versiones que apuntaban a un problema severo de consumo de sustancias.

“Hay la manera de darle la ayuda, pero necesitamos el apoyo de las personas que están allá de aquel lado de Estados Unidos”, señaló Osuna al referirse a las limitaciones para intervenir directamente desde México.

En su declaración, Osuna indicó que el modelo de atención que promueve la Patrulla Espiritual se basa en procesos de desintoxicación residencial, con acompañamiento médico y psiquiátrico, y sostuvo que el tratamiento debe iniciar con el retiro de la sustancia para recuperar la lucidez mental. “Lo más importante es desprenderlos de la sustancia para que haya lucidez en su mente”, afirmó.

También pidió el apoyo de personas en Estados Unidos para localizar a Chase y facilitar el contacto con su familia, ante las restricciones fronterizas.

Luego de que se viralizaron las imágenes de Tylor Chase viviendo en la calle, actores como Daniel Curtis Lee le brindaron su apoyo. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

‘Cookie’ agradece apoyo pero niega tratamiento en México

La respuesta llegó por parte de Daniel Curtis-Lee, quien se dirigió directamente a Osuna y a la Patrulla Espiritual mediante un video en TikTok.

Curtis-Lee agradeció el interés y el respaldo expresado desde México, así como el cariño del público que creció con la serie de Nickelodeon. “Gracias a toda la gente de Culiacán y de México que creció viéndonos. De verdad lo aprecio mucho”, expresó.

En su mensaje, subrayó que ha intentado generar conciencia y buscar ayuda para Tylor Chase, aunque aclaró que los sistemas de atención en Estados Unidos y México funcionan de manera distinta: “Tienen formas muy distintas de atender la salud mental y las adicciones”, puntualizó.

El actor explicó que Chase logró ingresar a un centro de tratamiento a corto plazo, lo que consideró un avance relevante, pero enfatizó que un proceso de rehabilitación de largo alcance depende de una decisión personal.

“Un tratamiento a largo plazo tiene que ser una decisión suya”, señaló.

También indicó que, aunque le gustaría poder trasladarlo personalmente para recibir ayuda, esa determinación corresponde a la familia y al propio Chase: “Si pudiera llevarlo personalmente, lo haría”, agregó.

Curtis-Lee añadió que diversos centros de rehabilitación han ofrecido becas para el exactor, pero precisó que estas opciones dependen de que él acepte ingresar voluntariamente en Estados Unidos.

La Patrulla Espiritual, en desacuerdo con tratamientos de EU

Tras el mensaje de Curtis-Lee, ‘El Chiquilín’ respondió nuevamente, insistiendo en que la voluntad de cambio es un elemento clave, aunque defendió la intervención familiar incluso cuando la persona no está de acuerdo inicialmente.

“Cuando una persona tiene voluntad de cambio, hay cambios increíbles”, afirmó Osuna, al tiempo que sostuvo que la adicción es una enfermedad “crónica, progresiva y mortal”.

En su mensaje, explicó que su modelo privilegia tratamientos residenciales a puertas cerradas, al considerar que los programas ambulatorios suelen ser menos efectivos en casos de consumo prolongado.

“La piedra angular es desprenderlos de la sustancia para que tengan una segunda oportunidad de vida”, dijo.

Osuna afirmó que su equipo ya había establecido contacto con familiares directos de Chase y reconoció que el actor se encontraba en un hospital bajo atención temporal, aunque expresó dudas sobre la efectividad de tratamientos breves frente a un historial largo de consumo.

Daniel Curtis Lee tiene la intención de ayudar a Tyler Chase a recuperarse, para que pueda dejar de vivir en la calle. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Unsplash)

Tylor Chase permanece bajo observación médica, reportan medios

De acuerdo con información publicada por TMZ, Tylor Chase inició el proceso para ingresar a un centro de rehabilitación luego de que excompañeros y personas cercanas impulsaran la búsqueda de ayuda especializada.

El medio reportó que Jacob Harris, propietario de una barbería en Riverside, California, gestionó una evaluación en sitio por parte de un centro de crisis.

“Tuve que hacer algo. Finalmente encontré un centro de crisis que pudiera evaluarlo en el lugar”, dijo Harris al portal.

Tras la valoración, los especialistas determinaron que Chase requería atención médica inmediata y fue trasladado a un hospital de la zona.

Según TMZ, el exactor se encuentra bajo una retención médica de 72 horas, periodo durante el cual recibe tratamiento antes de un posible traslado a una clínica de rehabilitación. El reporte también señala que, previamente, Curtis-Lee le había facilitado una habitación de hotel para sacarlo de la calle, aunque el intento no prosperó.

Padre de Tylor Chase habló sobre la situación de su hijo: ¿Qué problemas tiene el exactor de Nickelodeon?

En días anteriores, Joseph Méndez Jr., padre de Tylor Chase, explicó en entrevista con Daily Mail que los problemas de su hijo comenzaron hace más de una década y se agravaron por el consumo de drogas y el abandono del tratamiento médico.

“Es una persona maravillosa cuando es Tylor”, afirmó, al tiempo que confirmó que su hijo fue diagnosticado con trastorno bipolar y esquizofrenia, condiciones que requieren atención constante.

Aunque la familia logró avances cuando ingresó a rehabilitación, el progreso se revirtió cuando suspendió la medicación y retomó el consumo de sustancias.

“A pesar del apoyo continuo, ha rechazado el tratamiento y la asistencia actuales”, señaló Méndez Jr., versión que coincide con reportes policiales citados por Daily Mail.