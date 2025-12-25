Padre de Tylor Chase explica por qué el actor de Manual de Ned vive en la calle: ‘Retomó las drogas’

Luego de que se viralizaron las imágenes de Tylor Chase viviendo en la calle, actores como Daniel Curtis Lee le brindaron su apoyo. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Luego de que los videos de Tylor Chase, actor que dio vida a Martin Qwerly en El Manual de supervivencia escolar de Ned, mostraran que vive en la calle, Joseph Méndez Jr., su padre, habló sobre la situación en la que se encuentra su hijo actualmente.

Se trata de la primera ocasión en la que uno de los familiares del actor de la serie de Nickelodeon habla al respecto, debido a que hasta ahora solo algunos excompañeros habían dado su impresión sobre lo que sucedió con Tylor Chase.

Uno de los más recientes fue el actor Daniel Curtis Lee, quien no solo compartió que se sintió impotente frente a lo que está atravesando Tylor, sino que lo buscó y le pagó una habitación de hotel para que su excompañero tuviera dónde dormir.

¿Qué enfermedades tiene Tylor Chase, de ‘El Manual de Ned’?

Joseph Méndez Jr. brindó una breve entrevista con el portal Daily Mail, en donde explicó que cuando Tylor —quien dio vida a Martin Qwerly en el programa de televisión infantil— no está bajo los efectos de las sustancias, es una buena persona.

“Es una persona maravillosa cuando es Tylor”, dijo, además de detallar que los problemas para el actor y sus seres queridos comenzaron antes de 2015, cuando Chase tenía alrededor de 25 años.

El padre del actor detalló que su hijo no solo tiene problemas de adicciones, sino que también fue diagnosticado con dos enfermedades mentales: “trastorno bipolar y esquizofrenia, que requieren un tratamiento médico constante”, comentó.

El trastorno bipolar es una enfermedad que provoca cambios del estado de ánimo extremos, mientras que la esquizofrenia afecta el modo de pensar, sentir y comportarse de las personas, explica Mayo Clinic.

Con este último trastorno se pueden experimentar alucinaciones, ideas delirantes y pensamientos y comportamientos desorganizados, indica el portal especializado en salud, por lo cual la atención médica es importante.

¿Por qué Tylor Chase, de ‘El Manual de Ned’, vive en la calle?

Joseph Méndez Jr. comentó que han estado al tanto de Tylor Chase desde que comenzaron sus problemas con las adicciones, así como tras el diagnóstico de las enfermedades mentales, pero no han logrado ayudarlo.

“Durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluido apoyo por consumo de sustancias y atención de salud mental”, comentó en la entrevista.

Sus seres queridos lograron el avance más notable cuando ingresaron a Tylor en una clínica de rehabilitación; sin embargo, no se mantuvo el progreso que el actor de El Manual de Ned había logrado.

“Aunque hubo avances por un tiempo, luego decidió suspender la medicación y retomó el consumo de sustancias”, dijo. Además, explicó que el actor decidió volver a California, donde vive su mamá, aunque permanece en la calle.

“A pesar del apoyo continuo, ha rechazado el tratamiento y la asistencia actuales”, comentó el papá de Tylor, una versión que corroboró la policía de Riverside, consultada por el diario Daily Mail, cuyos elementos afirmaron que el actor rechazó los ofrecimientos de refugio y tratamiento psicológico.

El actor también comentó para el portal que no se considera una persona en situación de calle: “En este momento no soy una persona sin hogar muy activa, estoy pensando que me gustaría ir a ver a mi padre dentro de poco”.