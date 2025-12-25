‘No me voy a quedar en la lona’: Yolanda Andrade luchará por su salud pese a diagnósticos incurables

Yolanda Andrade desea curarse en 2026; desde hace casi 2 años, su salud se vio comprometida por un aneurisma.

Yolanda Andrade celebró Navidad en compañía de su familia después de semanas complicadas en cuanto a su salud, y aunque también creía que esta podía ser su última Nochebuena, también espera mejorar en 2026.

En agosto, la presentadora de televisión reveló que tiene dos diagnósticos incurables; uno de ellos es progresivo y afecta a su sistema motor, por lo que dijo, “puedo morir antes que todos ustedes”.

Aunque es consciente de su estado de salud, tampoco quiere dejarse caer tan fácilmente y, asegura, luchará por mantenerse estable y mejorar, pues desea vivir más tiempo del que médicamente podría hacerlo.

Los deseos de Yolanda Andrade rumbo a 2026

Durante una entrevista con Sale el Sol, la expareja de Montserrat Oliver aseguró que 2025 fue un año muy complicado en cuanto a salud se refiere. “Me dejó mucho dolor (este 2025), la verdad que sí; mucho aprendizaje. Ya entendí, Diosito”.

Sin embargo, para 2026 desea que su salud mejore considerablemente, pues gracias a las secuelas del aneurisma que sufrió en 2023, su salud se vio afectada considerablemente al desarrollar condiciones como fotofobia.

“Quisiera curarme, primero Dios, no me voy a quedar en la lona; eso me lo enseñó mi amigo Julio César Chávez, me dice: ‘échale ganas, cabrona’, y yo le hago caso”, mencionó sobre las porras que le echa el boxeador.

¿Qué enfermedades tiene Yolanda Andrade?

Hace unos meses, la conductora de Montse & Joe confesó que, después de varios estudios, los médicos le diagnosticaron dos enfermedades, ambas incurables, por lo que su salud está comprometida de por vida.

“Eso quiere decir, médicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, explicó a algunos reporteros que la abordaron a su llegada a la CDMX, pues vivió algunos meses en Tulum para mejorar su estado de salud.

Aunque no entró en detalles, sí mencionó que una de ellas es degenerativa y afecta a su capacidad motriz, por lo que desde entonces presenta dificultad para hablar.

Yolanda Andrade tiene problemas de salud desde 2023, cuando sufrió un aneurisma. (Cuartoscuro / Pexels)

“Tengo una enfermedad degenerativa. Bueno, los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar y etcétera”, confiesa la hermana de Marilé Andrade.

¿Cuál es la enfermedad degenerativa de Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade no revela todavía cuál es la enfermedad degenerativa que tiene, pero meses anteriores a la entrevista en la que reveló su condición médica, el productor Enrique Gou aseguró que era esclerosis múltiple.

En su momento desmintieron dicha información, pero al revelar que su enfermedad es crónica y le afectará a su capacidad de movimiento, revivieron los rumores de que fuese esclerosis.

La esclerosis múltiple es un padecimiento que afecta directamente al sistema nervioso central, y de acuerdo con el sitio especializado Medline Plus, ocurre cuando se daña la vaina de la mielina, provocando que los impulsos nerviosos disminuyan y, por tanto, no se envíen señales a los músculos.

Yolanda Andrade sufrió en 2023 un aneurisma cerebral. Además señaló un diagnóstico de enfermedad degenerativa. (Fotos: Cuartoscuro)

Historial de enfermedades de Yolanda Andrade

El abril de 2023, Yolanda Andrade sufrió un aneurisma en el ojo, por lo que utilizó un tiempo lentes oscuros, pues su ojo se encontraba irritado.

Poco a poco, la situación empeoró, pues presentó problemas para hablar y la intolerancia a la luz seguía, por lo que viajó a Estados Unidos para someterse a diversos estudios neurológicos.

“Algo me sucedió en mi cerebro que me causa también problemas de habla y motriz”, dijo en un video compartido por el programa De Primera Mano en diciembre de 2024. Posteriormente, tomó la decisión de vivir unos meses en la costa, pues la altura de la ciudad podría afectarle en su tratamiento.