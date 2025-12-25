‘Quizá esta sea mi última Navidad’: Yolanda Andrade celebra fiestas decembrinas con su familia

Yolanda Andrade considera que esta podría ser su última Navidad gracias a su estado de salud.

La Navidad es una época de unión, algo que celebró Yolanda Andrade; salió del hospital hace una semana aproximadamente y, pese a que se dice ‘Grinch’ de los festejos, se reunió con su familia, incluida su hermana Marilé.

Durante la cena de Nochebuena, Yolanda se dijo contenta porque toda su familia se reunió no solo para verla y celebrar que salió del hospital, también para pasar las fechas decembrinas.

Sin embargo, considera que esta podría ser su última Navidad gracias a las dos enfermedades de Yolanda Andrade, una de ellas degenerativa.

El mensaje de Navidad que dio Yolanda Andrade

En un video compartido vía Instagram por su hermana, Marilé Andrade, Yolanda se dijo feliz gracias a que toda su familia se puso de acuerdo para visitarla y pasar con ella Nochebuena.

“Ustedes saben que yo soy una persona que no festeja mucho la Navidad, pero en esta ocasión es especial porque vino mi familia a verme desde muy lejos: mis sobrinos de Luxemburgo, mi familia de Estados Unidos y de Colombia”, explicó la conductora de Montse & Joe.

Yolanda Andrade sufrió en 2023 un aneurisma cerebral. Además señaló un diagnóstico de enfermedad degenerativa. (Fotos: Cuartoscuro)

La cena fue organizada por Marilé y su esposo, Sergio Araiza, quienes también pidieron a los medios de comunicación responsabilidad en la información que difunden; esto, relacionado con algunas noticias en las que se habla del estado de salud de Yolanda Andrade.

Yolanda cree que esta podría ser su última Navidad

Además de enviar buenos deseos a sus seguidores y en especial a Culiacán, ciudad de donde es originaria Yolanda Andrade, la locutora envió un mensaje poco alentador a sus seguidores, pues gracias a su estado de salud, considera que esta sería su última Nochebuena.

“Que no se les olvide que los amo. Quizá esta sea mi última Navidad, así que no se les olvide nunca, jamás, que los amo”, expresó Andrade en el video que compartió Marilé.

Celebridades como Maribel Guardia y Rebeca de Alba comentaron la publicación deseándole felices fiestas y agradeciendo que se encuentra mejor después de algunos días de hospitalización.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade? Por esto la hospitalizaron

Hace unas semanas, la amiga de Montserrat Oliver, Yolanda Andrade, fue hospitalizada por aparentes problemas de salud relacionados con las secuelas del aneurisma que sufrió en 2023.

Aunque ni ella ni su hermana dieron detalles de su salud, algunos periodistas y medios de comunicación aseguraron que se encontraba delicada e, incluso, en terapia intensiva, lo cual desmintieron después.

“Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso (…) Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio”, aseguró en un mensaje vía Instagram.

En este momento, la también amiga de Julio César Chávez aseguró que salió del hospital y está en recuperación, en su casa y rodeada del apoyo incondicional de su familia. También aprovechó para enviar un mensaje deseando felices fiestas al ‘público conocedor’, como llama a sus seguidores.

“Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026”.