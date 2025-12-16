Yolanda Andrade está hospitalizada: Esto dijo su hermana sobre su estado de salud

La delicada salud de Yolanda Andrade de nuevo la llevó al hospital. La situación fue confirmada esta mañana por su hermana menor Marilé al periodista Gustavo Adolfo Infante.

En octubre, Yolanda Andrade regresó a la TV tras una pausa por salud y se sinceró en varias entrevistas sobre dos diagnósticos incurables que le dan un pronóstico poco alentador.

“El doctor me dijo: ‘de 3 a 5 años dura tu enfermedad’. No le tengo miedo a la muerte, claro que no (...) Viví todo lo que quise vivir y más, diosito fue muy generoso conmigo“, comentó en un encuentro con la prensa en septiembre.

Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma en 2023. (Cuartoscuro)

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

Los primeros reportes sobre la conductora de Montse & Joe surgieron la tarde del 15 de diciembre en el programa De Primera Mano, donde Gustavo Adolfo Infante expresó:

“Les tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada. Hasta donde sabemos, ya tiene un par de días. Fue una recaída de su enfermedad. No sabemos en qué hospital está ni si se encuentra grave, es información que sigue en desarrollo”.

En tanto, Jorge Carbajal pidió oraciones por ella en canal de YouTube de Productora 69, pues según le dijo anteriormente, tiene problemas porque su cuerpo está “muy maltratado” tras tantos tratamientos: “Tuvo una recaída y está en el hospital desde hace varios días. Ahorita necesitamos puras cosas buenas, oraciones, buena vibra, quien pueda prender una veladora, todo eso nos va a servir muchísimo”.

Esta mañana, Infante confirmó en Sale el Sol que logró comunicarse con Marilé, hermana menor de la conductora, quien le comentó que Andrade está hospitalizada, pero “parece que se está recuperando bien, no está en terapia intensiva”.

Marilé aclaró que su hermana no ha autorizado que se difundan más detalles médicos por el momento.

¿Qué se sabe sobre la enfermedad de Yolanda Andrade?

En 2023 Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, por lo cual estuvo “a punto de morir”. Como secuela, desarrolló fotofobia, lo que le provocó una sensibilidad extrema a las luces de los foros de televisión y la llevó a utilizar un parche en uno de sus ojos.

A partir de ese evento, su salud comenzó a deteriorarse de manera progresiva, con afectaciones en el habla y la movilidad.

Yolanda Andrade es amiga de Julio César Chávez. (Foto: Cuartoscuro.com). (Rashide Frias)

En junio de 2024, la conductora reapareció utilizando un tanque de oxígeno, lo que evidenció un deterioro en su condición física. Meses después, comenzó a presentar dificultades para hablar, al grado de necesitar un pizarrón para comunicarse durante las grabaciones de Montse & Joe.

La conductora reveló que padece dos enfermedades diagnosticadas como incurables, una de ellas de tipo degenerativo. Aunque ella no ha confirmado públicamente el nombre del padecimiento, se ha mencionado que afecta directamente la movilidad y la capacidad del habla. Luego de que se especuló que era esclerosis múltiple, su círculo cercano lo desmintió.

Su estado de salud es un tema recurrente. En marzo de este año, Ruth Raquel Rocha, productora Montse & Joe, desmintió su muerte luego de que una revista publicó la noticia falsa: “Acabo de colgar esta llamada con Joe (apodo de Yolanda) y gracias a Dios se encuentra bien de salud, ella está actualmente saliendo del hospital mientras sigue los tratamientos médicos pertinentes en compañía de sus hermanas”.

Su regreso a Montse & Joe en octubre de 2025 fue presentado como un momento significativo, tanto para ella como para su entorno cercano. En ese espacio, Andrade expresó: “Estoy muy feliz, muy agradecida. Valoro mucho la presencia de mis amigos que vinieron a saludarme. Quiero decirles que gracias por su tiempo, por su amor que es lo que coseché: gente maravillosa que admiro”.