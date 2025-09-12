Yolanda Andrade se sincera sobre su estado de salud: ‘Viví todo lo que quise; sé qué me va a pasar’

Durante el cumpleaños de Thalía, Yolanda Andrade afirmó que no viviría más de 5 años, ¿a qué se debe? (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

A un mes de que Yolanda Andrade reveló que padece dos enfermedades incurables, la conductora de Montse & Joe reapareció con un mejor aspecto y explicó por qué está convencida que ‘con trabajo’ vivirá 5 años más.

La expareja de Montserrat Oliver compartió nuevos detalles de su diagnóstico durante un evento religioso que se realizó en honor a la actriz Silvia Pinal, ya que la conductora de Mujer casos de la vida real cumplía años el 12 de septiembre.

Los problemas de salud de Yolanda Andrade comenzaron en 2023, cuando fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. Desde entonces, su estado se ha deteriorado, aunque actualmente se encuentra con una mejoría considerable.

¿Por qué Yolanda Andrade dijo que viviría 5 años más?

La conductora Yolanda Andrade generó preocupación, luego de felicitar a la cantante Thalía por su cumpleaños a inicios de agosto, debido a las palabras que le dedicó a la actriz de María, la del barrio.

“Dios dirá cuántos vas a vivir, porque tu abuelita se murió de 105, está muy fuerte, a mí no me gustaría tener tantos años, pero bueno, con trabajos voy a vivir 5 años más”, dijo en su momento.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, explicó que ella realizó el comentario porque es el diagnóstico que los médicos le indicaron a causa de sus dos enfermedades degenerativas.

“Ah (escribí que solo viviré 5 años), porque el doctor me dijo: ‘de 3 a 5 años dura tu enfermedad’. No le tengo miedo a la muerte, claro que no. Me he ‘terapiado’ un chingo, porque de todos modos nos vamos a morir todos”, comentó.

Yolanda Andrade habló luego del diagnóstico que recibió de enfermedades incurables. (Foto: Cuartoscuro/Francisco Rodríguez/Freepik)

La conductora afirmó que una de las situaciones que más miedo le daba era no saber cómo moriría; sin embargo, es un panorama que ya conoce, tomando en cuenta la posible evolución de su padecimiento.

“Y luego decía: no sé cómo me voy a morir, pero como ya me dijeron cómo, ya la veo venir. Es mejor disfrutar la vida”, afirmó. Yolanda Andrade también comentó que ella se considera afortunada por todas las experiencias que ha tenido.

No (le temo a nada). Sé lo que me va a pasar, en el aspecto de que conozco la enfermedad y estoy en tratamiento de todo (...) Fui una mujer muy afortunada en mi vida, fui una niña muy traviesa, fui una joven adolescente muy vívida. Viví todo lo que quise vivir y más, diosito fue muy generoso conmigo”, agregó.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade? Este es su estado de salud

Aunque las palabras de Yolanda Andrade generaron preocupación, la conductora también afirmó que por ahora sigue al pie de la letra las indicaciones de su médico, quien le ayudó a recuperar la movilidad y el habla.

Pues en un momento, la conductora estaba inmóvil: “(era) estar inmóvil en una cama y no poderte mover. Yo ya me sentía como la abuelita de Pedro Infante cuando entran a robar. Así es esa enfermedad, yo pelaba los ojos y lloraba, decía: ¿diosito santo, así me voy a quedar?”, comentó.

A pesar de todo, logró una recuperación considerable: “hay un doctor que me ayudó a caminar, a poder hablar aunque sea así”, comentó. No obstante, hay momentos en los que Yolanda Andrade se siente frustrada.

Yolanda Andrade es conductora del programa 'Montse & Joe' junto con Montserrat Oliver. (Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete) (Edgar Negrete Lira)

La conductora también indicó que en ocasiones no tiene ganas de ver a nadie: “me canso de ver a la gente, porque con verles la cara ya sé lo jodida que estoy, con verles la cara digo: ‘inga tú, hoy sí amanecí muy mal’”, comentó.

“A veces me caigo muy gorda, porque me desespero”, afirmó; aunque agregó: “Cada día estoy mejor, estoy echándole muchas ganas. Tengo doctores muy buenos y soy muy buena paciente”, para el programa matutino Hoy.

¿Qué enfermedades ha tenido Yolanda Andrade?

Los problemas de salud de Yolanda Andrade comenzaron en abril de 2023, cuando fue diagnosticada con un aneurisma cerebral tras una hospitalización de emergencia. En ese momento, la conductora confesó que estuvo “a punto de morir” y, como secuela, desarrolló sensibilidad a la luz que la obligó a usar un parche en el ojo.

Un año después, la presentadora reapareció utilizando un tanque de oxígeno y con dificultades para hablar. Más tarde, fue hospitalizada para recibir “tratamientos médicos pertinentes”, según reveló Ruth Rocha, productora de Montse & Joe.

Recientemente, Andrade compartió que recibió dos diagnósticos médicos sin cura. Aunque no especificó cuáles eran, el productor Alejandro Gou aseguró que uno de ellos es esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa que afecta la movilidad del cuerpo y la capacidad de hablar.

Yolanda Andrade sufrió en 2023 un aneurisma cerebral. Ahora señaló un diagnóstico de enfermedad degenerativa. (Fotos: Cuartoscuro)

A inicios de agosto, la famosa compartió que padece dos enfermedades degenerativas, aunque no revelo el diagnóstico, afirmó que ninguno de ellos tiene cura.

“Tengo dos diagnósticos, y los dos no tienen cura. Eso quiere decir, médicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, comento e indicó que con el paso del tiempo, podría perder la habilidad de caminar y sostener cosas.