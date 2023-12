‘María la del Barrio’: ¿Qué pasó con el elenco de la telenovela?

A finales de la década de los 90, la cantante Thalía protagonizó una de las telenovelas más populares de aquella época: María la del Barrio, que se caracterizó por la historia de amor que contaba. Te contamos lo que fue de algunos de los miembros de su elenco.

A mediados de agosto de 1995, las televisiones mexicanas comenzaron a transmitir María la del Barrio, una telenovela que contaba la historia de María, una joven que se dedica a trabajar en los basureros de la Ciudad de México, hasta que en una ocasión conoce a la familia De la Vega.

La trama narra la forma en la que María se enamora de uno de los miembros de la familia De la Vega y todos los obstáculos que deben atravesar para permanecer juntos. La novela duró 90 capítulos y finalizó a finales de abril de 1996.

María la del Barrio forma parte de una trilogía, protagonizada por Thalía, en la que se encuentran las novelas de María Mercedes (1992) y Marimar (1994).

'María la del Barrio' forma parte de una trilogía protagonizada por Thalía. (YouTube / @Thalia)

¿Qué pasó con los actores de ‘María la del Barrio’?

Al igual que otras novelas mexicanas, como El Maleficio, los actores de María la del Barrio han forjado sus propios caminos en la industria del entretenimiento.

Thalía

La cantante Thalía, quien incursionó en la actuación a mediados de los ochenta, interpretó a María Hernández Roja durante toda la serie.

“Me identificó más con María la del Barrio... es como yo, es atrevida, dice las cosas tal cual, le gusta vivir y le gusta encontrar y hacer sus sueños realidad”, aseguró Thalía en una ocasión en entrevista con el programa Domingo Legal.

Thalía interpretó, en los noventa, a la protagonista de la telenovela 'María la del Barrio'. (Facebook / @Thalia)

Tras protagonizar la novela, Thalía continúo actuando con otros proyectos como Rosalinda en 1999; sin embargo, desde principios de los 2000 solamente se ha dedicado a su carrera como artista musical.

Su álbum más reciente es Thalia’s Mixtape en el que la cantante interpreta algunos de los sencillos más conocidos del rock en español como ‘Rayando el sol’, ‘Para no verte más’, ‘La muralla verde’, entre otros.

Fernando Colunga

El actor Fernando Colunga interpretó a Luis Fernando de la Vega, uno de los personajes que más interactúa con María durante toda la serie.

Tras participar en María la del Barrio, Colunga siguió sus labores dentro de la industria del entretenimiento y apareció en producciones como La Usurpadora (1998), Soy tu dueña (2010), Porque el amor manda (2012), entre otros.

Fernando Colunga es un actor reconocido de telenovelas. (Foto: Cuartoscuro)

En 2022, el actor se alejó un tiempo de los escenarios para trabajar como productor en una serie conocida como El secreto de la familia Greco.

Actualmente, Fernando Colunga protagoniza el ‘reboot’ de la serie El Maleficio con otros actores como Sofía Castro y Julián Gil.

Itatí Cantoral

Uno de los papeles más reconocidos de la actriz Itatí Cantoral en la televisión mexicana fue el personaje de Soraya Montenegro, quien es una de las antagonistas en María la del Barrio.

“Ese éxito tan grande con ese personaje... no tuvo que ver conmigo, fue de dios”, aseguró Cantoral en 2021 durante una entrevista con Yordi Rosado.

Tras participar en María la del Barrio, la actriz continúo con su carrera en el entretenimiento, en 2019, interpretó a la primera actriz Silvia Pinal en su propia serie biográfica.

Una de las escenas más famosas de la actriz Itatí Cantoral fue en la telenovela ‘María la del Barrio’. (Foto: Cuartoscuro / TikTok / @CanalEstrellas)

Además de actuar, desde 2016, ha participado en algunos de los festejos del Día de la Virgen en la Basílica que se encuentra en la Ciudad de México.

Osvaldo Benavides

El actor Osvaldo Benavides interpretó al personaje de ‘Nandito’ de la Vega, quien en ocasiones trataba de complicar la vida de María Hernández Roja.

El pasado 30 de noviembre, por medio de sus redes sociales, Benavides reveló que está harto de que le recuerden a su personaje de María la del Barrio:

“Estoy harto de que me digan ‘Nandito’, harto. Han repetido la novela tantas veces, parece que nunca acaba... ya no puedo, ya no puedo”, aseguró el intérprete. Tras haber participado en María la del Barrio, Osvlado continúo con su carrera y ha incursionado en la pantalla grande con cintas como Me late chocolate (2013), La dictadura perfecta (2014), Corazonada (2022), entre otras.

Osvaldo Benavides expresó que está 'harto' de que le recuerden el personaje de 'Nandito'. (Foto: Instagram / @osvaldobenavides)

Ludwika Paleta

La actriz Ludwika Paleta interpretó al personaje de María de los Ángeles de la Vega, a quien dentro de la historia se le conoce como ‘Tita’.

Al igual que sus compañeros de elenco, tras haber formado parte de María la del Barrio, Ludwika continúo con sus esfuerzos dentro de la industria del entretenimiento. Ha participado en otros proyectos como Propiedad ajena (2007), No sé si cortarme las venas o dejármelas largas (2013), Amores modernos (2019), entre otros.