‘La Guadalupana’ de Itatí Cantoral: El antes y después de su interpretación a la Virgen

Itatí Cantoral, actriz conocida por su papel de Soraya Montenegro en la telenovela María la del Barrio, volvió a la Basílica luego de una interpretación en 2016 a la Virgen de Guadalupe tras la cual fue criticada en redes sociales.

Esta vez no actuó sola frente a las cámaras para dedicarle versos a la ‘Morenita del Tepeyac’ este 12 de diciembre, por lo que te contamos las diferencias entre cada participación, aunque con 7 años de diferencia.

Itatí Cantoral cantó 'La Guadalupana' para la Virgen de Guadalupe. (Foto: Cuartoscuro)

Itatí Cantoral cantó ‘La Guadalupana’ en 2016

La actriz recibió la invitación por parte de Televisa, pero se convirtió en meme debido a los señalamientos de los usuarios, quienes incluso la acusaron de presentarse en estado inconveniente o cantar como “poseída”.

Su gesticulación -tachada de exagerada- y su forma de entonar fueron cuestionados, algo a lo que después se refirió Cantoral en Divina Comida, en donde contó que “pensé que no iba a salir publicada la canción”.

Argumentó que aceptó por ser “muy creyente” por lo que “ni lo ensayé ni nada”, ya que pensó que había demasiados intérpretes y que probablemente no sería requerida. “Yo dije ‘ahorita me lo van a quitar’”.

Sin embargo, su turno fue como a las 2 de la mañana. “Lo hago muy mal y me dijeron: ‘ya, muchas gracias’. Le dije a la persona que iba conmigo ‘oye no, yo estaba probando, yo creo que quedó pésimo’”, añadió. Aunque pidió hacerlo otra vez, le dijeron que no saldría al aire.

Llego la hora de descongelar a Itatí Cantoral con su súper rola dedicada a la Virgen de Guadalupe “La Guadalupana” pic.twitter.com/sx8dja88fn — César Méndez (@pcesarmendez) December 12, 2023

Itatí Cantoral, ¿se reivindica con la Virgen en 2023?

Este año Itatí Cantoral se acompañó de su hija María Itatí, producto de su relación con el productor Carlos Alberto Cruz, ahora para TV Azteca.

Con un vestuario predominantemente rojo y un arreglo floral en la cabeza, dedicó unas palabras antes de comenzar: “Quédate en su corazón y acompáñala toda la vida”.

Verso a verso volvieron a interpretar ‘La Guadalupana’, por lo que Itatí tuvo una oportunidad de cambiar la impresión de su canto. Junto a un grupo de músicos pidieron parar las guerras, la protección a los niños en el mundo y la paz.

Al terminar se tomaron mano y tras persignarse se dieron un abrazo. “Qué gran orgullo y bendición cantar por primera vez junto a mi hija María Itatí a nuestra ‘Morenita’ en un día tan importante para nosotros los mexicanos”, escribió en sus redes al compartir el resultado.

Entre los comentarios hubo quien le recordó aquel 2016 con palabras como “se extraña la versión original” y “me gusta más la versión donde es poseída por el espíritu de Shrek”.