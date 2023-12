La Guadalupaaaaaana: Estos artistas cantarán las tradicionales mañanitas

Miles de peregrinos llegaron a la Basílica de Guadalupe, este lunes 11 de diciembre, para cantar con devoción las tradicionales ‘Mañanitas’ a la Virgen Morena, con la presencia de distintas celebridades.

La celebración a la Virgen de Guadalupe comienza en punto de las 23:00 horas y la transmisión podrá sintonizarse a través de Televisa y TV Azteca, televisoras que cuentan con una programación especial para los fieles.

En celebraciones pasadas, el canal de YouTube de la Basílica de Guadalupe realiza una transmisión en vivo de la misa del Día de la Virgen de Guadalupe.

De igual manera, a través de sus redes sociales, como Facebook e Instagram, se comparten algunos de los momentos de la celebración; sin embargo, por ese medio no se transmite la aparición de los artistas musicales.

¿Qué artistas cantarán las mañanitas a la Virgen en Televisa?

El programa especial de Televisa para la celebración a la Virgen del Tepeyac será conducido por Julieta Lujambio y cantarán Mariana Seoane, María Victoria, Ximena Ramos, Alexander Acha, Sherlyn, Daniela Romo y Mariachi Gama Mil.

¿Qué artistas artistas cantarán por TV Azteca las ‘Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe?

TV Azteca también celebrará a la Virgen de Guadalupe, con un programa especial conducido por las siguientes personas:

Sergio Sepúlveda

Luz Elena González

Padre José de Jesús

Alex Sirvent

Uriel Estrada

Entre los artistas que cantarán las tradicionales ‘mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe se encuentran Itatí Cantoral, Aracely Arámbula, Aida y Valeria Cuevas, Rocío Banquells, Alann Mora, Viviann Baeza, La Adictiva, Lorenzo Méndez, Germán Montero, Carolina Ross y Carlos Alberto Velázquez.

Itati Cantoral reaparece en la Basílica de Guadalupe

En 2016, Itati Cantoral recibió una invitación para cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe; sin embargo, fue blanco de burlas en redes sociales debido a que los internautas compartieron rumores de que estaba ebria, versión que fue desmentida por la cantante.

“Entré como a las 2 de la mañana; lo hago muy mal y me dijeron: ‘Ya, muchas gracias’. Y le dije a la persona que iba conmigo: ‘Oye no, yo estaba probando, yo creo que quedó pésimo, muy mal. ¿No puedo hacerlo otra vez?’”, contó la actriz. “‘Ni te preocupes, Itatí, quedó muy bien. Aparte vamos a cortar todo y peligro ni sale nada’. Verdaderamente pensé que no iba a salir publicada la canción”, dijo en el reallity show La Divina Comedia.