Itatí Cantoral revela cómo grabó la escena de ‘la maldita lisiada’ en ‘María la del Barrio’

Uno de los personajes más populares de las telenovelas es el de la villana llamada Soraya Montenegro, interpretado por la actriz Itatí Cantoral cuando tenía 19 años en María la del Barrio, protagonizada por Thalía.

Entonces se iniciaba en la industria del entretenimiento, por lo que accedía a las peticiones de la directora Beatriz Sheridan como en la escena de la “maldita lisiada”, una de las más recordadas del proyecto y de su carrera.

Cantoral no podía llegar a su casa después de las 2 de la mañana, por lo que antes del llamado a las 7 de la mañana se quedó con Fabiola Campomanes.

Cuando llegó a la puerta 1 de Televisa con la misma minifalda con la que la noche anterior fue a la discoteca, sentía “que te tiembla todo y dices ‘no lo vuelva a hacer’”, pues estaba “en vivo” y “cruda” por la fiesta.

Itatí Cantoral en la escena de la "maldita lisiada". (Foto: Facebook tlnovelas)

Así grabó Itatí Cantoral la famosa escena de Soraya Montenegro

A pesar de que tiene una larga duración, se hizo sin cortes y en una sola toma. “Yo ni siquiera tenía poder de interpretación”, aseguró Cantoral en una entrevista con Yordi Rosado. Sin embargo, ese día le aplaudieron los técnicos.

Sheridan le pidió que la imitara y le dio las indicaciones, como enterrar unas tijeras en el brazo a ‘Nandito’. “Si opinaba, me sacaban”, añadió al argumentar que nadie de los presentes pensó que la grabación se volvería icónica.

“Lo único que recuerdo es que de las visitas bajó Emilio Azcárraga y ‘El Tigre’ para nosotros era como la ley máxima, que además tenía una personalidad de los pocos hombres que cuando los ves sí te imponen”, contó, pues al verla preguntó por ella y gracias a eso se enteró cómo se llamaba.

Itatí contaba con “una energía que no la tendría ahorita”, pues ha intentado recrearla lo más parecido posible y “no me sale”. Aunque al principio se enojaba que no la reconocieran por otras cosas, cambió de actitud y aprendió a reírse de sí misma. “Me sentí muy agradecida y lo he disfrutado mucho”.

Itatí Cantoral contó que estaba cruda el día que grabó la popular escena de Soraya Montenegro en 'María la del barrio'. (Foto: Cuartoscuro)

Los cambios de Itatí Cantoral para convertirse en Soraya Montenegro

Pese a sus 19 años, Itatí dice que Soraya parece de 30. Esto se logró gracias a que a la actriz le colocaron un lunar y que le cortaron y cambiaron el look en el cabello “como 5 veces”.

Ni a ella ni a su mamá les gustó el resultado, pero no podía hacer nada porque quería formar parte de la historia. “Yo era nadie a lado de Thalía (…) que en aquel momento era su trilogía porque había roto récords, era la protagonista más vista de este país”.