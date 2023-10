¿Quién fue Silvia Derbez, madre de Eugenio Derbez que actuó en la primera telenovela de México?

La familia de Eugenio Derbez ha sido reconocida por estar inmersa en la industria del entretenimiento, como sus tres hijos mayores que han participado en diversas producciones. Destaca su madre, Silvia Derbez, quien fue una actriz mexicana de la década de los 50.

El actor Eugenio Derbez, quien ha participado en programas como Familia P. Luche (2002), incursionó en la televisión mexicana como ‘extra’ en algunas telenovelas. No fue hasta principios de la década de los noventa que consiguió debutar con más protagonismo en otras producciones como Al derecho y al Derbez (1993).

Desde una edad muy joven, Eugenio Derbez fue expuesto al mundo del entretenimiento por las labores de su madre, Silvia Derbez, como intérprete.

En diversas ocasiones, Eugenio Derbez ha recordado a Silvia Derbez. (Foto: Instagram / @ederbez)

¿Cómo fue la trayectoria de Silvia Derbez?

Lucille Silvia Derbez Amézquita, conocida solamente como Silvia Derbez, nació en 1932 y fue una actriz originaria de San Luis Potosí. Sus padres fueron María de la Luz Amézquita y un empresario francés llamado Marcel Derbez Gilly.

Aunque no se tiene conocimiento de como fue que llegó a la Ciudad de México, con tan solo 16 años debutó profesionalmente en el cine mexicano con una película llamada La novia del mar (1948) en la que compartió créditos con celebridades como María Elena Marqués, Queta Lavat y Fernando Soto.

La incursión en la pantalla grande de Silvia Derbez le permitió continuar participando en varios proyectos y un año después se unió al elenco de la segunda versión de Allá en el Rancho Grande, en donde actuó con el actor Jorge Negrete.

Silvia Derbez era originaria de San Luis Potosí. (Foto: Instagram / @silvia_derbez)

A lo largo de la década de los cincuenta, Silvia Derbez siguió con sus labores como actriz con producciones como: Baila mi rey (1951), El rey de México (1956), ¿Con quién andan nuestras hijas? (1956), entre otros.

En 1952, Derbez participó en un certamen de belleza representando a San Luis Potosí, en donde quedo en cuarto lugar. A finales de los cincuenta, la intérprete se casó con Eugenio González Salas, con quien tuvo dos hijos: Eugenio Derbez y Silvia Eugenia Derbez.

La madre de Eugenio Derbez se casó con Eugenio González Salas. (Foto: Instagram / @aitana_derbez)

La madre de Eugenio Derbez también fue parte del elenco de la primera telenovela producida en México llamada Senda prohibida de 1958, en la que interpretaba a un personaje llamado Nora.

De igual manera, participó en las tres películas, llamadas Zapatos Viejos de 1990, en las que aparece Gloria Trevi como el personaje principal.

¿De qué murió Silvia Derbez, madre de Eugenio Derbez?

La madre de Eugenio Derbez continuó trabajando la mayor parte de su vida en la industria del entretenimiento con películas, telenovelas y hasta puestas en escena.

En 2001, cuando la actriz tenía 69 años, participó en uno de sus últimos programas: la telenovela llamada La Instrusa en la que interpretó al personaje de Sagrario Vargas. Un año después, Silvia Derbez perdió la vida por complicaciones relacionadas con el cáncer del pulmón que padecía.

A principios de febrero de 2022, en entrevista con Yordi Rosado, Eugenio Derbez habló sobre los últimos momentos de su madre antes de fallecer:

“Mi mamá y yo éramos uña y mugre, muy cercanos... siempre estaba con mi mamá. Cuando muere mi mamá, me acuerdo que me esperó para morir y es algo que nunca voy a olvidar”.

Silvia Derbez participó en la primera novela de México. (Foto: Instagram / @ochoafrantonomy)

Eugenio Derbez recordó con Yordi Rosado que en los últimos momentos de su madre fue trasladada del hospital a su casa debido a que los profesionales ya no podían auxiliarla con su enfermedad.

“Las últimas semanas fueron de mucha expectativa porque nos dijeron que se podía morir en cualquier momento. Me acuerdo que un día agarro y le digo a mi hermana ‘me voy a cenar’... a media cena me hablan y me dicen ‘mi mamá acaba de entrar en una crisis, parece que ya se nos va’”.

Silvia Derbez murió a los 70 años. (Foto: Instagram / @ederbez)

El intérprete mexicano aseguró que tras enterarse de que su madre estaba a punto de morir, fue velozmente a su casa para estar presente en los últimos momentos de Silvia Derbez:

“Cuando llegué con mi mamá, subí corriendo las escaleras, llegó y le agarró la mano y le digo ‘mamá, aquí estoy’, en ese momento se muere”.

En diversas ocasiones, especialmente en su aniversario luctuoso, Eugenio Derbez ha compartido algunas imágenes recordando a su madre, la actriz Silvia Derbez.