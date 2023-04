Eugenio Derbez confiesa los errores que cometió como padre: ‘Fui otro escuincle jugando’

Eugenio Derbez se encuentra en un recorrido de promoción por el lanzamiento de la nueva temporada de En familia con los Derbez y, además de contar en entrevista las novedades del estreno, también reveló algunas cuestiones de su vida privada.

En una emisión reciente del programa Ventaneando, el comediante habló sobre cómo fue su paternidad con Aislinn, Vadhir y José Eduardo, sus hijos mayores, y cómo quiere ejercer una crianza distinta con Aitana, su hija más pequeña.

La familia Derbez. (Foto: Instagram @ederbez)

Eugenio Derbez quiere enmendar los errores de paternidad

En la entrevista para la emisión de TV Azteca, el comediante confesó que no quiere cometer los mismos errores en los que cayó con sus hijos mayores.

Respecto a la educación y dinámicas con su hija Aitana, producto de su matrimonio con Alessandra Rosaldo, Derbez dijo que hay una intención de ‘enmienda’ en esta nueva etapa de vida.

“Estoy tratando de que todos los errores que cometí con mis hijos grandes, los estoy tratando de limpiar aquí con la nena”, se sinceró.

Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Aitana, su hija. (Foto: Instagram @alexrosaldo)

El productor argumentó que la paternidad llegó cuando él era muy joven y que dada su edad y carácter, más que un padre había sido un ‘homólogo’ con sus hijos.

“Mi único interés era divertir a mis hijos, entonces más que ser un padre fui otro escuincle jugando con ellos, de por sí soy bastante infantil en general”, recordó el actor de CODA.

Entre sus memorias, Eugenio rescata que a los 23 “era un escuincle irresponsable” y que se equivocó en reiteradas veces “los arriesgaba mucho [...] cosas que ahora entiendo que no debo de hacer, las hacía”, dijo a sus entrevistadores en el programa.

Eugenio Derbez y su hijo Vadhir Derbez. (Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais / Graciela López Herrera)

Uno de los aspectos que más generaron reflexión en torno de la crianza de los Derbez fue la comparación que el actor hacía entre ellos.

La competitividad era un aspecto importante para Eugenio, sin embargo señaló que no fue el mejor camino para ‘impulsarlos’, pues en el afán de que mejoraran dejaba de lado el reconocimiento de su esfuerzo.

“Llega de repente Vadhir y me decía ‘papá, saqué primer lugar en la escuela’, o segundo, y yo en lugar de decirle ‘muy bien, mi amor’, le decía ‘bien hijo, pero ¿por qué no fuiste el primero?’, reveló el comediante.

Entre las confesiones que reveló, Derbez dijo que sí ha recibido reclamos por parte de sus hijos debido a la presión que ejercía en ellos, y recordó el de Aislinn.

Aislinn y Eugenio Derbez. (Foto: Instagram @aislinnderbez)

“Me dijo ‘papá yo de hecho ya no quiero dedicarme al medio artístico porque durante muchos años sentí que yo no era como tú o más que tú, y no iba a ser suficiente para ti’, me lo ha dicho, y por eso empezó con lo del podcast”, narró para las cámaras.

El actor finalizó con una reflexión acerca de cómo cada uno de sus hijos debe seguir su camino, sin el estrés de ‘igualarlo’ o ‘emparejarse’ con él.

“Yo no quiero que mis hijos sean como yo, siempre les digo ‘sean felices, no sean como yo, sean felices’”, concluyó el también activista.