Actor de Televisa revela cuánto gana por capítulo en el programa ‘La Rosa de Guadalupe’

El programa de Televisa, La Rosa de Guadalupe, es uno de los más exitosos de la empresa, por lo que se transmite de lunes a viernes y cuenta con más de mil 900 capítulos. El actor Irvin Ruiz, que ha formado parte de más de un episodio, cuenta el dinero que ha cobrado.

“10 mil pesos por un episodio de un protagónico”, explicó en una transmisión en vivo en sus redes sociales. De esa cantidad, se le retiene un porcentaje por el impuesto ISR, además que otra comisión va para la ANDA, quienes se encargan que sus agremiados reciban el pago en tiempo y forma. “Entonces realmente no es mucho dinero lo que uno gana como actor”, añadió.

La mayoría de los actores deben tener a la figura del mánager, quienes negocian por ellos; algo que no es su caso, por lo que él mismo acepta o no los proyectos que le ofrecen. “Siempre he dicho que yo cobro muy mal”, argumentó.

Irvin Ruiz cuenta con 15 años de trayectoria. (Foto: Instagram @irvinactor)

Actor asegura que influencers ganan más

En la plática, contó que se ha dado cuenta de que los influencers ganan mucho más que él en una telenovela, aunque su papel sea más corto o no tengan la misma preparación frente a las cámaras.

“Yo he visto actores que han salido conmigo, que les pagan muchísimo más dinero y que no actúan tanto, o sea que no salen mucho”, afirmó. “Gente que ni siquiera tiene la preparación y que de repente nomás porque eres famoso en TikTok o en Instagram o en Facebook, les llaman para hacer algún episodio o hacer un personaje en alguna telenovela y les pagan mucho dinero”.

Cada unitario de La Rosa De Guadalupe se graba entre 3 y 4 días, según precisó. A los extras les pagan alrededor de 500 o 600 pesos. Por su parte, Ruiz relató que cuenta con 15 años de trayectoria artística como actor de cine, televisión y teatro.