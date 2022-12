Itatí Cantoral quiso repetir su interpretación de ‘La Guadalupana’ para la Virgen, pero no la dejaron

La celebración del Día de la Virgen de Guadalupe es una de las tradiciones más representativas de México y la interpretación de ‘Las Mañanitas’ es uno de los momentos más esperados por cientos de peregrinos que acuden a la Basílica de Guadalupe y millones de creyentes que ven la transmisión desde su casa. Y sin duda uno de los festejos más recordados fue el que tuvo la participación de Itatí Cantoral.

Lucero, Carlos Rivera, Marco Antonio Solís y muchos artistas más han tenido el honor de cantarle a la ‘Morenita del Tepeyac’ el 12 de diciembre, pero una de las interpretaciones más recordadas por fieles y no creyentes es la de Itatí Cantoral y no precisamente por ser la mejor.

El 12 de diciembre del 2016, Itatí Cantoral sorprendió al cantar de forma muy efusiva algunos fragmentos de ‘La Guadalupana’. En redes sociales incluso se rumoró que la actriz cantó en estado de ebriedad y se bromeó que “se le metió el diablo”.

Itatí Cantoral revela la verdad de su interpretación de ‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe

La hija de Roberto Cantoral fue invitada a cantarle ´Las Mañanitas´ a la Virgen de Guadalupe en 2016 y se complació en hacerlo porque es devota de esta, sin embargo, admite que no ensayó su participación porque pensó que la omitirían.

“Me dijeron que si me gustaría ir a cantar con la Virgen de Guadalupe, en la Villa, y yo soy muy creyente, entonces dije: ‘Sí, para mí sería muy hermoso’. Yo ni lo ensayé, ni nada. Pero como había tantos [posibles intérpretes], dije: ‘Ahorita me lo van a quitar’”, contó en el reallity show La Divina Comedia.

Itatí pidió que le permitieran una segunda interpretación de ‘La Guadalupana’, pero un acompañante -de quien no dio el nombre- le aseguró que no era necesaria ya que no saldría al aire su participación y ella confió en eso.

“Entré como a las 2 de la mañana; lo hago muy mal y me dijeron: ‘Ya, muchas gracias’. Y le dije a la persona que iba conmigo: ‘Oye no, yo estaba probando, yo creo que quedó pésimo, muy mal. ¿No puedo hacerlo otra vez?’”, contó la actriz. “‘Ni te preocupes, Itatí, quedó muy bien. Aparte vamos a cortar todo y peligro ni sale nada’. Verdaderamente pensé que no iba a salir publicada la canción”.

Itatí Cantoral afirma que no le afectaron las burlas en redes sociales ni los rumores de que estaba ebria, pero su madre sí se avergonzó por los comentarios.