Chivas vs. Cruz Azul HOY: ¿A qué hora ver EN VIVO las semifinales de vuelta de la Liga MX?

Luego de este partido se realiza el Pumas vs. Pachuca para conocer al otro finalista de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con ChatGPT)

Las semifinales del Clausura 2026 llegan a un punto decisivo con el partido de vuelta entre Chivas y Cruz Azul, una serie que permanece abierta después del empate 2-2 registrado en el Estadio Banorte. Ambos equipos conservan opciones para avanzar, aunque uno de ellos llega con ventaja deportiva.

El encuentro de ida dejó goles, errores defensivos y cambios constantes en el dominio del juego. Guadalajara consiguió sostener la eliminatoria gracias a su posición en la tabla durante la fase regular, mientras Cruz Azul quedó obligado a buscar una victoria para mantenerse con vida.

La vuelta se disputa en el Estadio Jalisco, donde el equipo dirigido por Gabriel Milito intentará aprovechar la localía para sellar su pase a la final. Del otro lado, Cruz Azul necesita modificar el guion mostrado en la ida si quiere disputar el título del futbol mexicano.

Cruz Azul busca el pase a la final. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera) (Graciela López Herrera)

Chivas vs. Cruz Azul: Fecha, horario y sede de semifinal de vuelta

El partido de vuelta entre Chivas y Cruz Azul se juega este sábado 16 de mayo de 2026 a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco. El compromiso se transmitirá mediante streaming.

Partido: Chivas vs. Cruz Azul

Chivas vs. Cruz Azul Instancia: Semifinal de vuelta, Clausura 2026 de Liga MX

Semifinal de vuelta, Clausura 2026 de Liga MX Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Sábado 16 de mayo de 2026 Horario: 19:07 horas (tiempo del centro de México)

19:07 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

Además, podrás seguir todas las actualizaciones y lo más relevante de la Liga MX en El Financiero Deportes.

¿Cómo fue el partido de ida de Chivas vs. Cruz Azul?

La ida terminó 2-2 en un partido con alternancia en el control y varias oportunidades para ambos equipos. Cruz Azul mostró iniciativa desde el arranque y estuvo cerca de abrir el marcador con José Paradela, quien aprovechó una desorganización defensiva, aunque falló frente al arco.

Chivas respondió pronto. Richard Ledezma estrelló un disparo en el poste y después Guadalajara encontró premio por medio de Santiago Sandoval, quien capitalizó un error del portero Kevin Mier para colocar el 1-0.

La reacción de Cruz Azul llegó antes del descanso. Carlos Rodríguez sorprendió con una definición por encima del guardameta Óscar Whalley para empatar el encuentro y devolver confianza a los locales.

El segundo tiempo mantuvo el ritmo ofensivo. Ángel Sepúlveda volvió a poner en ventaja a Guadalajara tras un servicio de Miguel Gómez, pero Cruz Azul reaccionó otra vez. Christian Ebere convirtió desde el punto penal y firmó el 2-2 definitivo.

Aunque el marcador quedó igualado, el resultado beneficia a Chivas debido a su mejor posición en la tabla general. Eso modifica el escenario para la vuelta.

¿Qué necesita Chivas para avanzar a la final?

El Guadalajara clasificará a la final con cualquiera de estos resultados: victoria ante Cruz Azul o empate por cualquier marcador. La ventaja deportiva obtenida durante la fase regular permite que la igualdad global favorezca al equipo rojiblanco.

Además, Chivas mostró capacidad para competir fuera de casa y consiguió cerrar mejor el partido de ida, aunque deberá mejorar su contundencia para evitar riesgos en la vuelta.

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar?

El panorama para Cruz Azul es más exigente debe ganar el partido de vuelta, cualquier empate lo elimina y una derrota también deja fuera al equipo.

El conjunto cementero necesita mayor eficacia ofensiva y reducir errores defensivos. También deberá encontrar soluciones para contener a jugadores jóvenes de Guadalajara, quienes generaron desequilibrio durante la ida.

¿Cuándo se juega el Pumas vs. Pachuca?

El ganador de la serie entre Chivas y Cruz Azul enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Pumas y Pachuca.

Los Tuzos llegan con ventaja después de imponerse 1-0 en la ida disputada en el Estadio Hidalgo. El equipo dirigido por Esteban Solari dominó gran parte del encuentro y aprovechó la localía para tomar ventaja mínima.

Pumas, líder de la fase regular, quedó obligado a reaccionar tras mostrar poco peso ofensivo en la ‘Bella Airosa’. El conjunto universitario venía de eliminar al América, pero no logró repetir ese rendimiento. Aquí te dejamos toda la información sobre el partido.

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Domingo 17 de mayo de 2026 Horario: 19:00 horas

19:00 horas Sede: Estadio Olímpico Universitario

Pachuca sacó ventaja de Pumas en el Estadio Hidalgo. FOTO: CÉSAR GÓMEZ/CUARTOSCURO.COM (César Gómez Reyna) (César Gómez Reyna)

La final del Clausura 2026 comenzará a definirse este fin de semana, con cuatro equipos que aún conservan aspiraciones al título, aunque solo dos llegarán a la serie decisiva.

Con información de EFE.