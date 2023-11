¿Cuántos años estuvo Fernando Colunga alejado de las telenovelas antes de su regreso?

“He estado trabajando detrás de cámaras”, expresó en una ocasión el actor Fernando Colunga sobre las razones por las que se alejó por un tiempo de la pantalla chica.

Fernando Colunga es un actor originario de la Ciudad de México que, desde finales de la década de los ochenta, se dedica a la industria del entretenimiento. Algunos de sus proyectos más reconocidos son La Usurpadora (1998), Porque el amor manda (2012), Ladrones (2015), entre otros.

En 2015, tras protagonizar una telenovela llamada Pasión y Poder, Fernando Colunga se alejó un tiempo de la televisión hasta 2022.

¿Por qué Fernando Colunga se alejó de la televisión?

A mediados de noviembre de 2022, Colunga regresó a la industria del entretenimiento con una serie llamada El secreto de la familia Greco.

En marco de su nuevo proyecto, en conversación con De Primera Mano, el intérprete fue cuestionado sobre su ausencia de la pantalla chica, a lo que Colunga respondió que había estado trabajando en otros proyectos.

“He estado trabajando detrás de las cámaras, he estado escribiendo, he estado produciendo, no he parado... llevamos preparándolo (El secreto de la familia Greco) alrededor de dos años”, compartió el intérprete mexicano.

El actor siempre ha preferido mantener su vida sentimental en privado. (Instagram: @ferfercolunga)

Colunga reveló que, aunque no tiene crédito como productor, tuvo la oportunidad de trabajar en la producción de la serie; sin embargo, el regreso del actor se tenía contemplado en la serie Malverde: el santo patrón en la que iba a ser el protagonista.

“Para mí Malverde fue una experiencia muy padre... trabajamos casi durante un año preparando al personaje... yo tenía un problema personal, se vino lo del COVID, no podían arrancar, yo no podía moverme y se tomó la decisión a nivel administrativo de que dejáramos pasar el proyecto”, aseguró Fernando.

Tras la salida de Fernando Colunga del proyecto, fue el actor Pedro Fernández quien protagonizó la serie de Malverde: el santo patrón.

¿Qué personaje es Fernando Colunga en ‘El Maleficio’?

El proyecto más reciente de Fernando Colunga es en El Maleficio, un ‘remake’ de una serie de nombre homónimo con un elenco con actores reconocidos como: Rebecca Jones, Ernesto Alonso, Erika Buenfil y Jacqueline Andere.

La trama de la nueva versión mantiene varios detalles de la original, sigue la vida del personaje de Beatriz que, tras perder a su esposo, se muda a la mansión De Martino con sus hijos. En aquel sitio ocurren sucesos paranormales y momentos de misterio.

Cuarenta años después de la versión original, Televisa estrenó el remake de la telenovela 'El Maleficio'. (Foto: Instagram / @elmaleficioof)

Fernando Colunga interpreta a Enrique De Martino, personaje que interpretaba Ernesto Alonso y quien es uno de los antagonistas.

La nueva versión de El Maleficio cuenta con la participación de Marlene Favela, (Beatriz), Julián Gil (Gerardo), Jaqcqueline Andere (la tía de Beatriz), Sofía Castro (Vicky), entre otros.