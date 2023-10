¿La ‘reina de TikTok’? Así es como Erika Buenfil gana dinero en esta red social

Erika Buenfil... ¿La ‘reina de TikTok’? La actriz y conductora, reconocida por sus diversas participaciones en producciones de la televisión mexicana, explicó la forma en la que gana dinero con los videos de su cotidianidad y de comedia que publica en sus redes sociales.

Teresa de Jesús Buenfil López, conocida en el medio como Erika Buenfil, es una intérprete mexicana originaria de Nuevo León que incursionó en la industria del entretenimiento en la década de los setenta. Ha sido parte del elenco de algunas telenovelas como Amor en silencio (1989), Amores verdaderos (2012), Vencer el pasado (2023).

Aparte de que en la actualidad continúa con sus labores dentro de la actuación y la conducción, siendo su proyecto más reciente, Veo cómo cantas (2023), previo a la pandemia por COVID-19, Erika Buenfil logró incursionar en las redes sociales.

Erika Buenfil se encuentra activa en sus redes sociales. (Foto: Instagram / @erikabuenfil50)

¿Cómo llegó Erika Buenfil a TikTok?

Desde 2020, Erika Buenfil abrió su cuenta en la red social de TikTok, aquella que se caracteriza por estar compuesta de videos de menos de 30 segundos sobre cualquier tema.

La actriz suele subir videos de ella maquillándose, recordando alguna experiencia o hasta ‘sketches’ de comedia. En la actualidad, Buenfil tiene una base de 17 millones de seguidores y cada uno de sus clips cuentan con miles de likes.

La tarde del pasado 16 de octubre, en entrevista con la periodista Maxine Woodside, Erika Buenfil se sinceró sobre su presencia en TikTok.

Erika Buenfil reveló que por su hijo, Nicolás, llegó a TikTok. (Instagram / @erikabuenfil50)

“Estoy muy contenta la verdad, nunca me lo imagine (llegar a los 17 millones de seguidores). Fue poquito antes (de la pandemia por COVID-19), yo tengo hijo hombre y cuando tienes hija niña compartes todo... entonces yo veía que él tenía sus canales de YouTube y TikTok”, comentó Erika.

La actriz aseguró que para tratar de relacionarse con su hijo comenzó a ver videos de TikTok con él hasta que ella se animó a crearse su propia cuenta.

“Al principio fui observadora para tener como que platicar, entonces nos reíamos... un día dije ‘voy a hacer uno’. Es una plataforma que empezó siento para ‘chavitos’ de la edad de Nicolás”.

Erika Buenfil ha revelado que es bastante cercana a su hijo. (Instagram / @erikabuenfil50 / @oscarponcemx)

¿Cuánto dinero gana Erika Buenfil en TikTok?

A pesar de haber narrado la forma en la que llegó a TikTok, Erika Buenfil no reveló la cantidad de dinero que gana en la red social; sin embargo, compartió la forma en la que ha conseguido monetizar con algunos de sus videos.

“Empecé hacer uno, se volvieron muy virales, y luego otro... me sirve de desahogo. Resulta que los más sencillos o los menos hechos son los que más funcionan”, aseguró la intérprete mexicana con Maxine Woodside.

“Me empiezan a buscar las marcas... yo ni sabía qué estaba pasando. Empiezo a ver gente que me quiere contactar para que anuncie cosas, lo primero que me regalaron fue una estufa”, aseguró la famosa.

La actriz Erika Buenfil asegura que ha podido hacer nuevas relaciones con TikTok. (Foto: Cuartoscuro)

En primera instancia, Erika Buenfil no ganaba dinero como tal, sino que algunos patrocinadores y colaboraciones le regalaban diferentes tipos de productos: “en eso ya quieren contratarme y eso no sabía como manejarlo... se me abre una nueva puerta, no solo de las nuevas marcas sino de productores que quieren verme. Es una nueva forma de trabajar”.

Erika Buenfil aseguró que su base de seguidores en aquella red social se conforma de personas de todas las edades. Incluso la famosa ha sido apodada por algunos internautas como la ‘reina de TikTok’.