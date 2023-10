Cancelan concierto de ‘El Komander’ en Cancún por razones de seguridad

Una de las presentaciones del cantante Alfredo Ríos, quien es conocido como ‘El Komander’, en Cancún fue cancelada por “razones de seguridad”.

‘El Komander’ es un cantante de música regional mexicana reconocido por sencillos como ‘El papel cambio’, ‘Soy de rancho’, ‘El taquicardio’, entre otras. Por medio de sus redes sociales, Alfredo Ríos compartió un listado con las fechas de sus conciertos en octubre.

Estas presentaciones musicales tenían previsto iniciar la noche del 13 de octubre en un centro nocturno ubicado en Cancún, Quintana Roo; sin embargo, el concierto de ‘El Komander’ fue cancelado.

'El Komander' se iba a presentar en Cancún. (Foto: Instagram / @soyelkomander1)

¿Por qué cancelaron el concierto de ‘El Komander’?

‘El Komander’ iba a presentarse en una discoteca llamada Like Music ubicada en avenida Xcaret en Cancún, que ha sido sede de diferentes conciertos como Grupo Cumbia Norte, Tekilla Monster, Banda La Poderosa de Roly López, entre otros.

El día en el que se iba a presentar ‘El Komander’, por medio de sus redes sociales, Like Music lanzó un comunicado en el que revelaron que no tendrían servicio y por ello se cancelaría el concierto de Alfredo Ríos.

“A todos nuestros clientes les informamos que por razones de seguridad hoy no laboramos en Like Music”, se puede leer en una parte del comunicado; sin embargo, el centro nocturno no dio una explicación a detalle de las razones detrás de su decisión.

'El Komander' es originario de Sinaloa. (Foto: Instagram / @soyelkomander1)

Asimismo, Like Music dio una explicación sobre el reembolso para las entradas del concierto de ‘El Komander’.

“A todas las personas que adquirieron su boleto para el evento de Alfredo Ríos ‘El Komander’ puede pasar por su reembolso a Oficinas de Eventos Suaste o Like Music apartir del sábado 14 de octubre”.

Sin embargo, tras la cancelación de su evento, ‘El Komander’ no publicó nada al respecto en sus redes sociales.

A finales de mayo de este año, ‘El Komander’ canceló uno de sus conciertos en Cancún después de que el Ayuntamiento de Benito Juárez asegurara que dejaría de autorizar eventos en los que se toquen canciones con apología a la violencia.

El siguiente concierto de ‘El Komander’ será la noche de este 15 de octubre en Ciudad Guzmán, Jalisco.

Comunicado de Like Music. (Foto: Instagram / @likemusic.cancun)

¿Quién es ‘El Komander’?

Alfredo Ríos nació en 1983 y es originario de Sinaloa, desde una edad muy temprana se interesó por incursionar en la industria musical.

Previo a su debut como solista, Alfredo Ríos formó parte de una agrupación llamada Komando Norte hasta que en 2009 lanzó su primer álbum llamado El Katch en el que comenzó a llamarse a sí mismo como ‘El Komander’.

'El Komander' es un cantante de música regional. (Foto: Instagram / @soyelkomander1)

Desde aquel lanzamiento, ‘El Komander’ comenzó amasar una gran popularidad y continúo lanzando sencillos como ‘El preso’, ‘Juan Ignacio’, ‘Descansa mi amor’, entre otros. En 2014, se retiró temporalmente del mundo de la música por un par de meses.

En la actualidad, ‘El Komander’ continúa con sus labores musicales, siendo su sencillo más reciente ‘Te digo adiós’, y con sus conciertos en diversos lugares de la República Mexicana.