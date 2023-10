Álex Lora: ¿Desde cuándo ‘El Tri’ es marca registrada del cantante?

El multiverso... ¿de ‘El Tri’? Aparte de ser una de las formas en las que se apoda a la selección mexicana de futbol, es el nombre que le pertenece de la banda de rock de Álex Lora.

Álex Lora es un compositor y cantante reconocido por sus esfuerzos dentro de la industria musical liderando a la banda de rock conocida como El Tri. Aparte de su líder, la agrupación se conforma por ‘Chela’ Lora, Rafael Salgado, Lalo Chico, Oscar Zárate, ‘Charlie’ Valerio, Alejandro Álvarez, ‘Lalo’ Toral, Felipe Chacón y Antonio Alba.

Este 11 de octubre, en redes sociales y algunos medios señalaron una supuesta demanda que habría impuesto Álex Lora ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por el nombre El Tri; sin embargo, la organización deportiva lo negó.

“La Federación Mexicana de Fútbol no tiene ningún litigio con el Sr. Álex Lora por el uso de alguna marca propiedad de la FMF”, aseguró en un comunicado.

Álex Lora es el vocalista de El Tri. (Facebook: EL TRI Oficial)

¿Qué significa El Tri de Álex Lora?

De acuerdo con el sitio oficial de la agrupación, en 1968, Álex Lora incursionó en la industria musical profesional con su banda de rock llamada Three Souls in My Mind; sin embargo, no fue hasta tres años después que el grupo comienza amasar su popularidad.

El sitio asegura que, en los inicios de la banda de Álex Lora, solamente tocaban canciones en inglés hasta que su popularidad se extendió por distintas partes en México y tomarán la decisión de empezar a componer en español.

El Tri es una banda reconocida de rock mexicano. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

En 1984, Three Souls in My Mind dejó de llamarse de esa manera y se convirtió oficialmente en El Tri, un apodo que los fanáticos mexicanos del grupo le habían puesto.

Aunque en un inicio la banda no dio detalles sobre el significado de su nuevo nombre, en 1986 lanzaron el álbum conocido como Hecho en México, en el que la banda revela que El Tri significa Trabajadores Rockanroleros Institucionales.

Aquel álbum, aparte de contener sencillos reconocidos como ‘Era un mar’ y ‘Nunca digas que no’, contiene diversos juegos de palabras con el nombre El Tri. Incluso hay una oración que hace referencia a la selección mexicana de futbol.

“No es lo mismo: El Tri de Lora, que El Tri de Bora”, haciendo referencia al entrenador de aquel entonces de la selección mexicana: Velibor ‘Bora’ Milutinovic.

El Tri existe desde la década de los ochenta. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué ha dicho Álex Lora sobre el nombre El Tri?

Aunque se desconoce la fecha exacta del surgimiento de este apodo, la selección mexicana de futbol lleva el nombre de ‘El Tri’ por los colores de su uniforme que hacen alusión a las tres tonalidades de la bandera de México.

En 2014, el sitio de la banda El Tri hizo un llamado a los medios de aquel entonces a que no utilizaran el nombre de su agrupación para referirse hacia los equipos deportivos del futbol mexicano. En ese mismo año, durante un encuentro con los medios, esto fue lo que dijo Álex Lora de su comunicado:

“Cuando el público nos puso El Tri... decidimos dejarnos ese nombre porque así nos pusieron. Lógicamente, al tener ese nombre lo registramos bajo todos los rubros. Lo único que pretendemos es que nuestro nombre sea respetado como tal porque desde el 1984 tenemos ese nombre”.

José Alejandro Lora Serna, mejor conocido como Alex Lora, es un cantautor poblano que lidera al grupo de rock El Tri. Tiene 68 años. (Cuartoscuro)

Puntualizaron que su objetivo es que se reconozca que ellos son “El Tri de México”.

De acuerdo con Marcanet, un servicio de consulta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Impi), desde 2014, El Tri se encuentra registrado bajo el nombre completo del compositor Alejandro Lora Serna.