Prohíben géneros musicales en conciertos de Cancún por apología a la violencia

Alfredo Ríos ‘El Komander’ fue uno de los artistas que canceló su concierto en Cancún luego de que el Ayuntamiento de Benito Juárez asegurara que no seguirá autorizando eventos públicos de algunos géneros musicales que promuevan la apología de la violencia.

En un video en sus redes sociales, Jorge Aguilar Osorio, su secretario general, afirmó la razón de la postura, que es de las autoridades y no personal. “La no realización del concierto del día de ayer tiene que ver con que el Ayuntamiento de Benito Juárez ha tomado la decisión de no seguir autorizando espectáculos públicos que fomenten la violencia”, argumentó.

“Nosotros no limitamos la libertad de expresión, cada quien puede escuchar la música que quiere, los artistas pueden cantar la música que quieran, pero las autoridades no pueden tener esta ambigüedad entre estar buscando una mejor sociedad llena de paz, de tranquilidad, de seguridad y, por el otro lado, elevar las alertas cada vez que tenemos este tipo de conciertos en virtud de las probabilidades de violencia que puede generar”, añadió.

El gobierno recordó incidentes que han ocurrido en el pasado en recintos como la Plaza de Toros y apuntó a que buscan promover los valores y principios entre la población. “Desde luego nos toca asumir este tipo de decisiones que no siempre son bien recibidas por algún sector de la sociedad, pero sin duda se hacen con la intención de que la mayoría esté seguro”.

Artistas afectados tras prohibición en Cancún

‘El Komander’ se presentaría el 19 de mayo, pero no fue el único afectado ya que también el rapero Alemán con Millonario tuvieron que cancelar sus planes, por lo que expresaron que todo es a raíz de la nueva ley.

En tanto, Grupo Firme anunció que no dará su presentación en vivo agendada para el próximo 1 de julio en el Estadio Andrés Quintana Roo, antiguo hogar del Club de Fútbol Atlante, así como las programadas en Michoacán y Veracruz.

En un comunicado se dijo que se debió a causas de fuerza mayor y por condiciones ajenas a los artistas, aunque Eduin Caz también contó que la producción era deficiente y que se juntaba con el nacimiento de su próximo bebé.