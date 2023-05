Eduin Caz explica por qué Grupo Firme canceló conciertos: ‘Sé que me van a entender’

Esta semana se anunció a través de un comunicado la cancelación de tres conciertos de Grupo Firme que se llevarían a cabo en Michoacán, Veracruz y Cancún, sin dar mayores detalles. Ahora, Eduin Caz explicó los motivos que les llevaron a suspender esas fechas.

Los conciertos canceladas de Grupo Firme son:

10 de junio en Morelia, Michoacán

24 de junio en Veracruz

1 de julio en Cancún, Quintana Roo

El comunicado indica que la cancelación se debía por causas de fuerza mayor y por condiciones ajenas a los artistas, sin especificar cuáles.

En redes sociales se especulaba que fue la poca demanda que hubo de sus boletos, aunque el vocalista de la agrupación retomó el tema en una entrevista reciente.

Grupo Firme canceló shows en tres ciudades mexicanas. (Instagram / @grupofirme)

Poca demanda de boletos ¿la verdadera razón de la cancelación de Grupo Firme?

Durante una entrevista con Laura G, Eduin Caz explicó que los tres shows que cancelaron de su actual gira Hay que Conectarla fue porque, presuntamente, la producción de dichos eventos se encontraba deficiente, razón por la que ellos no se iban a arriesgar a ofrecer un concierto de baja calidad.

“Quiero aprovechar, pa’ pedirle una disculpa a la gente de Morelia, Cancún, Veracruz, por esa cancelación de los conciertos. Pero es que no me gusta andar batallando y si no está la producción yo no quiero ir a la mitad. No hagan chismes de que no se vendieron los boletos, ustedes no saben de eso”, aseguró Caz.

Para ‘apagar’ los rumores que apuntaban la poca venta de boletos, el líder de la agrupación sentenció que la gira que actualmente están realizando es una de las más vendidas en el mundo. “Realmente no significa que no se hayan vendido los boletos”, dijo.

Eduin Caz tiene una razón más para cancelar

Además de la poca producción en aquellas ciudades, Eduin Caz aseguró que tiene una razón más poderosa para cancelar: la llegada de su tercer hijo con Daisy Anahy, que nacería entre una de estas fechas.

“Entonces, otra cosa muy importante, yo sé que me van a entender, ese día nace mi hijo, entonces yo tengo ganas de ver nacer a mi hijo. Discúlpenme, los amo y estamos al tiro”, finalizó Caz con el tema.