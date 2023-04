Eduin Caz sufre accidente con machetes en pleno concierto: ‘Traigo una cortadona’

“Machetazo que me pegué”, comentó en sus redes sociales Eduin Caz, quien tuvo un incidente en un concierto de Grupo Firme este fin de semana en Washington, Estados Unidos durante el baile de los machetes.

Hace unas semanas, el vocalista de Grupo Firme mostró en Instagram cómo practicaba una nueva coreografía de sus presentaciones: el también conocido como ‘baile de los valientes’, originario de Nayarit y tradicional en la danza folclórica.

El espectáculo de Grupo Firme incluye un baile con machetes. (Foto: Instagram / @eduincaz).

“Eso viene en la nueva gira. Ustedes dicen: con los ojos tapados o destapados. ¡Cómo traigo ganas de arrancarme un dedo!”, escribió el intérprete de ‘En tu perra vida’ en Instagram, quien también mostró en ese video las cortadas de sus piernas luego de practicar: “Dios mío, sálvame, sálvame del olvido”.

En respuesta, sus seguidores le habían advertido que no era buena idea combinar el alcohol de sus famosos ‘shot, shot, shot’ en sus presentaciones con dichas armas afiladas.

¿Qué le pasó a Eduin Caz en concierto de Grupo Firme?

Eduin Caz no se cortó un dedo como había bromeado, sino que mientras bailaba este fin de semana en el escenario debía golpear varias veces ambos machetes debajo de sus piernas, mientras lo hacía se lastimó y uno de estos instrumentos salió volando hacia la zona que divide al escenario del público.

Según se puede ver en los videos que circularon en redes sociales, el cantante terminó con el pantalón roto en la entrepierna y luego de que soltó el machete volteó a ver con cara sorprendida para ver dónde había caído, sin embargo, siguió bailando.

Así fue el percance de Eduin Caz con machetes en pleno escenario pic.twitter.com/zeBPSQkYnQ — Lo + viral (@VideosVirales69) April 17, 2023

Luego del show, el intérprete de regional mexicano comentó el incidente en un video:

“¡Qué perro me la pasé hoy, muchas gracias Washington!, así empezamos esta gira, pasado de ver**a excepto por el machetazo que me pegué, traigo una cortadona p*rra, pero me la pasé a toda ma**e aquí les voy a dejar unas historias, ya extrañaba esto, gracias por este recibimiento, por este lleno” .

Sin embargo, no pasó a mayores, incluso su hermano Jhonny Caz compartió en redes sociales que luego de su concierto, este lunes cumplieron un reto que se hicieron en el escenario: y se tatuaron la palabra ‘Caz’: “Lo mejor de las borracheras. Lo dijo en el concierto y lo cumplió”.

Los incidentes de Eduin Caz en conciertos

No es la primera vez que el cantante originario de Tijuana sufre incidentes, como es usual en presentaciones en vivo.

El 24 de septiembre de 2022, poco antes de dar su show con Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México, se cayó de una silla para montar a caballo que formaba parte de la escenografía en el Estadio Akron de las Chivas, en Zapopan, Jalisco.

Eduin Caz sufre caída en pleno concierto pic.twitter.com/beevTGMPsv — aynomasoficial (@aynomasoficial) September 25, 2022

Además, relató en el canal de YouTube de Franco Escamilla que salió muy enojado tras un concierto en Las Vegas que se realizó en 2022, luego de que le habían prometido cuatro horas y media de show, llevaron varias bandas invitadas, pero solo les dieron tres horas 47 minutos:

“Me faltó una hora, me faltó la canción de ‘Alaska’, una de las más sonadas, Ni el dinero ni nada que fue la primera canción que nos pegó, ‘Hablando claro’, las más fuertes eran las del final y no las pude cantar, me dijeron: ‘Ya o te apagamos el sonido’”, menciona Eduin Caz, “me molesté... canté Gracias y nos despedimos, me subí al camión, me amargué, no hubo after”.