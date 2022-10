Eduin Caz, de Grupo Firme, no pudo terminar concierto en Las Vegas: ‘Ya o te apagamos el sonido’

“Salí bien enojado”, comenta Eduin Caz a Franco Escamilla, con quien platicó sobre un concierto en Las Vegas que se realizó recientemente, en el cual tuvo un problema con el recinto, ya que no lo dejaron terminar su presentación como lo tenía planeado.

El vocalista de Grupo Firme participó en el programa del comediante en YouTube, Tirando bola, donde le relató que para esa presentación le habían prometido cuatro horas y media de show, llevaron varias bandas invitadas, pero solo les dieron tres horas 47 minutos.

La banda de regional mexicano hace unas semanas llenó el Zócalo de la Ciudad de México con 280 mil personas, si algo caracteriza a sus shows son sus ‘shots’ mientras cantan y sus prolongadas presentaciones, las cuales alargan así a veces tengan que pagar la multa en los establecimientos, pero en los estadios como el de Las Vegas no pudieron extenderse.

Grupo Firme no pudo terminar el concierto en Las Vegas

“Me faltó una hora, me faltó la canción de Alaska, una de las más sonadas, Ni el dinero ni nada que fue la primera canción que nos pegó, Hablando claro, las más fuertes eran las del final y no las pude cantar, me dijeron: ‘Ya o te apagamos el sonido’”, menciona Eduin Caz, “me molesté... canté Gracias y nos despedimos, me subí al camión, me amargué, no hubo after”.

El músico relató que quizá por la frustración no reaccionó de la mejor manera: “arremangué con todo el mundo, soy buena onda, pero en el trabajo soy muy perfeccionista”.

Así que le reclamó a sus trabajadores porque no le habían dicho: “Los agarré a todos y les dije lo que no me había parecido: ‘¿Pero por qué no me dicen?’, ellos me respondieron: ‘Es que te decíamos por el audífono’. Pues yo pensé que era broma, cabrón, ¿cómo me voy a bajar si yo estoy pagando? Estoy rentando aquí... Hasta subieron todos los encargados y les dije ‘¿es neta?’”.

Al final no supo con quién fue el problema, si fue tema del estadio o por mala comunicación.