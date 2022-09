Grupo Firme: ¿Se puede tomar alcohol durante un concierto en el Zócalo?

“El Papa bendice a los católicos, y Grupo Firme... ¡A los alcohólicos!”, gritaron desde el escenario los integrantes de la famosa agrupación que reunió en el Zócalo capitalino a alrededor de 280 mil espectadores.

Desde muy temprano comenzó el desfile de sombreros y gorras con el nombre de ‘Grupo Firme’, en algunas coladeras alrededor de la Plaza de la Constitución algunos policías obligaban a los asistentes a tirar cervezas.

Al filo de las 20:00 horas inició el concierto al grito de “shot, shot, shot”, Eduin Caz arrancó con una invitación a su mánager Isael Gutiérrez y desde el público alguien gritó: “yo también quiero”.

Entre trago y trago, la agrupación liderada por Eduin Caz cantó durante tres horas con tequila.

Además, el concierto contaba con una “shot cam”, donde desde las alturas se buscaba a quienes tuvieran botellas de alcohol, de pronto asomaban algunas, otros mostraban cervezas o algunas de agua.

El concierto de Grupo Firme contó con una ‘shot cam’. (Foto: Nayeli Reyes Castro)

Bebidas alcohólicas durante el concierto de Grupo Firme

“¿No que no se podía?”, cuestionaron en redes sociales diversos usuarios al ver dicho consumo pese a que las bebidas alcohólicas eran uno de los objetos prohibidos en los carteles informativos previos a la presentación en el Zócalo, al lado de paraguas, botellas de vidrio, sillas, pirotecnia y objetos punzocortantes.

En principio, sobre los ‘shot’ de Grupo Firme, este lunes le preguntaron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, si era papel del gobierno promover abiertamente el consumo de alcohol como sucedió durante el espectáculo en el Zócalo.

“Pues es parte del show que ellos tienen. Realmente −como yo digo−, no sé, el 99 por ciento de las personas que asistieron al concierto se comportaron divirtiéndose, estaban contentos, felices, su grupo preferido… es hoy el grupo más reconocido quizá en toda América, porque también en Estados Unidos. Y hay mucha gente que no tiene dinero para pagar el Foro Sol, entonces ¿por qué no darle esta oportunidad para que asistan a un concierto gratuito de un grupo que…pues hay muchos fans del grupo?”

Grupo Firme Los hermanos Caz cantaron durante tres horas en el Centro Histórico: 'Mi mamá no crió a un borracho, crió a dos', comentó Eduin, vocalista de Grupo Firme. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

“También… digo, hay quien pueda criticar al grupo, hay quien no pueda criticar al grupo, hay otros que critican a otros grupos, es parte de lo que ellos presentan. Y como digo, la gente es adulta, la gente es responsable”, agregó la mandataria capitalina.

En el concierto la prohibición era explícita para el público, mas no para la agrupación, por lo cual es posible que no tengan ningún tipo de responsabilidad en el asunto, salvo que en la logística se mencionara el tema.

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en el artículo 28 fracción V, se asegura que no se puede ”ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados”. De igual manera el reglamento agrega que tampoco se puede hacer uso de otro tipo de estupefacientes.

Es por ello que durante el concierto hubieron agentes de seguridad decomisando algunos licores que lograron esquivar los filtros de seguridad.

Asimismo, como ha sucedido en otras presentaciones en el Zócalo, no faltaron las personas que vendían cerveza y otras bebidas, en especial en las orillas de la plaza, lo cual también está prohibido por la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, la cual señala que se requiere un permiso y la venta debe ser bajo ciertas condiciones.