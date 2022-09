Super Bowl LVII: Rihanna aparecerá en el show de medio tiempo

La cantante Rihanna confirmó que será una de las artistas que participará y posiblemente encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl LVII, que se disputará en febrero de 2023 en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Así lo confirmaron Rihanna y su agencia Roc Nation este domingo 25 de septiembre. La cantante publicó una foto en su perfil de Instagram este domingo donde se le observa sostener un balón de la NFL.

La foto se publicó en medio de reportes que indican que la cantante está en pláticas para encabezar el emblemático show, el cual atrae a una de las audiencias televisivas más importantes.

En esta ocasión, por primera vez, Apple Music será patrocinador del espectáculo de medio tiempo, en sustitución de Pepsi según se dio a conocer a medianoche durante la semana pasada.

La hora de dicho anuncio provocó las especulaciones de los fanáticos, según Variety, ya que se pensó que Taylor Swift estaría en el show, ya que su próximo álbum se llama Midnights.

¿Por qué Rihanna no había querido estar en el show del Super Bowl?

En 2020, la intérprete de Umbrella recibió la oferta de protagonizar el espectáculo, pero la rechazó como una muestra de solidaridad con Colin Kaepernick, un jugador negro que protestó contra Dunald Trump al hincar una rodilla en el campo mientras sonaba el himno nacional antes de empezar un partido.

“Por supuesto que rechacé su propuesta. No podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego, no mi gente. Simplemente no podía venderme de esa manera”, comentó la cantante a Vanity Fair.

Agregó a dicho medio que no estaba de acuerdo con la organización de ese momento y no estaría ahí para servirlos. Aquel año se realizó el concierto que reunió en la cancha a Jennifer Lopez y Shakira, en una declaración de intención a favor de la comunidad latina en Estados Unidos.