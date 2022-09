Taylor Swift es reconocida como la mejor compositora de la década: Esto sabemos de ‘Midnights’

Taylor Swift fue reconocida como la mejor compositora de la década por parte de la Asociación Internacional de Compositores en Nashville, por lo que ofreció un discurso en donde aseguró que el premio celebra la culminación de momentos previo al lanzamiento de su décimo álbum de estudio Midnights, que saldrá a la venta el 21 de octubre.

La cantante reveló que también es para su equipo de trabajo, sus fans e incluso sus detractores, ya que escribe con la esperanza que “alguien se sienta visto, comprendido, se sienta unido a su dolor, angustia o alegría solo por un momento”.

Además, dividió a sus letras en tres categorías: La primera de ellas es “pluma” –pensando más en lo anticuado-, seguida de “pluma estilográfica” –con referencias modernas-. “Tomar una frase común y darle la vuelta a su significado”.

La tercera es “pluma de gel brillante”, que calificó como frívola, despreocupada, animada y sincronizada con el compás. “A estas letras no les importa si te las tomas en serio o no porque ellas mismas no se toman en serio”, explicó vía NME.

“Escribir canciones es el trabajo de mi vida, mi pasatiempo y mi emoción sin fin. Me conmueve más allá de las palabras que ustedes, mis compañeros, decidieran honrarme de esta manera por el trabajo que todavía estaría haciendo si nunca hubiera sido reconocida por ello”.

Lo que sabemos de ‘Midnights’, el nuevo disco de Taylor Swift

Cuando Swift subió al escenario de los MTV VMA para recoger uno de los reconocimientos -video del año por ‘All Too Well (Taylor’s Version)’-, anunció la llegada de nuevas canciones. Serán 13 los temas que estarán disponibles en Midnights, cuya portada adelantó a través de sus redes sociales.

“Esta es una colección de música escrita en medio de la noche, un viaje a través de terrores y dulces sueños. Los pisos que caminamos y los demonios que enfrentamos. Para todos los que hemos dado vueltas y decidido mantener las linternas encendidas e ir a buscar, con la esperanza de que tal vez, cuando el reloj marque las doce... nos encontremos. Las historias de 13 noches de insomnio esparcidas a lo largo de mi vida”, contó.

Este material llegará casi un año después de Red (Taylor’s Version), la regrabación que hizo en noviembre de 2021. Una de las pistas apuntaría a que el productor Jack Antonoff volvió a colaborar con ella.