¡No, mis ahorros!: Apple Music anuncia aumento de precio a suscriptores

El servicio de música y audio vía streaming Apple Music anunció el aumento del precio a sus suscriptores después de mantenerse estable desde su lanzamiento en el país.

El incremento que ajustó la plataforma, que compite con aplicaciones como Spotify y Deezer, comenzará a aplicarse a partir del 15 de mayo, de acuerdo con un correo enviado a los usuarios. El incremento varía de acuerdo a cada plan, siendo de hasta 30 pesos en el plan familiar.

¿Cómo quedan los precios de Apple Music para este 2022?

La suscripción individual cuesta 115 pesos mensuales (antes 99 pesos).

cuesta 115 pesos mensuales (antes 99 pesos). El plan familiar de Apple Music , que se puede compartir con hasta cinco personas de las cuales cada una tendrá una cuenta personal, costará 179 pesos al mes (antes costaba 149)

, que se puede compartir con hasta cinco personas de las cuales cada una tendrá una cuenta personal, costará 179 pesos al mes (antes costaba 149) Para los estudiantes no hubo un incremento en el costo de los servicios de la plataforma, por lo que se mantendrá en 59 pesos mensuales.

Aunque Apple no ha dado todavía una justificación concreta con respecto al incremento de sus precios, usuarios en redes sociales han argumentado que tiene que ver con el IVA aplicado a las plataformas digitales; sin embargo, el servicio lanzado más recientemente, Apple One, parece no tener cambios en su costo.

Pese al aumento que hizo Apple a su servicio de audio, este aún se mantiene en un nivel competitivo con el de otras plataformas, ya que tiene ventajas como las más de 90 millones de canciones, las cuales puedes descargar y reproducir sin conexión. Además, permite seguir la letra de las melodías en tiempo real, así como escuchar música en todos tus dispositivos (incluso con Android).

También permite descubrir novedades de acuerdo con tus gustos musicales, escuchar playlists creadas por el servicio de editores e incluso ofrece el acceso a contenido exclusivo y original.