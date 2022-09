La historia real que inspiró ‘Ya supérame’, la exitosa canción de Grupo Firme

Una de las canciones más famosas entre el repertorio de Grupo Firme es ‘Ya supérame’, que desde su lanzamiento en agosto de 2021 ya supera las 306 millones de reproducciones de su video oficial en YouTube.

En la voz de Eduin Caz, el tema es una composición de Nathan Galante, Horacio Palencia y Edgar Barrera. Fue el primero el que comenzó la letra inspirado en su exnovia, por lo que te contamos los detalles detrás del éxito en cada presentación en vivo de la agrupación de regional mexicano.

Así surgió ‘Ya supérame’ de Grupo Firme

Una madrugada, cercanas las 3 de la mañana, Galante estaba recostado viendo una película de Disney y de pronto sintió ganas de tomar su guitarra “como si la trajera en la cabeza”, reveló al youtuber Washiringas.

Sin embargo, no pensaba que la primera estrofa –que ha sido popularizada entre la audiencia– sonara bien, por lo que llamó a una amiga para escuchar una opinión ya que él tachaba de “tonta” a la frase “la N o la O”.

“Estaba yo solito en la madrugada y dije: ‘¿Suena bien o no suena bien? ¿Suena soso o no?’. Me quedé dando vueltas y para salir de dudas le hablé a una amiga y le canté ese pedacito, y me dijo: ‘Está bien perrona esa rola, ¿cuál es?’”, reveló a Yordi Rosado.

Es por eso que se decidió a dejarla tal como la había pensado. Aunque cuando llegó a las manos de Palencia y Barrera ya estaba iniciada, la terminaron a distancia a través de internet en tan solo 40 minutos. Aunque su creador nunca le confesó a la destinataria que era dedicada a ella, Galante piensa que tal vez ya lo sabe.

“La ruptura fue por otras cosas, pero dentro de las peleitas que tiene uno como pareja a mí no me gustan las mentiras. En lo personal, es rara la canción que yo escribo y me haya pasado eso; de las que tengo, el 5 por ciento son vivencias propias y esta tocó que fuera”, añadió.

¿Cómo llegó la canción ‘Ya supérame’ a Grupo Firme?

Junto a Horacio Palencia, Nathan Galante tuvo una lluvia de ideas sobre a qué artista podría quedarle bien el tema, hasta que se les ocurrió Grupo Firme. Así contó que fue el proceso a que fuera grabada por Eduin Caz.

“Una vez terminada la canción, maqueteada, que es un proceso en el que se graba para mostrarla al artista, mi compa Horacio me dice: ‘¿A quién crees que le quede esta rola?’, entonces se nos ocurrió Grupo Firme, y se la mandó en ese momento”, expresó en el programa de EXA FM.