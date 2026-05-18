Buen Gobierno inhabilita a la empresa Musa del Pacífico por proporcionar información falsa al IMSS

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a un proveedor del IMSS por falsificar documentos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso a la empresa Musa del Pacífico, S.A. de C.V., una multa de 134 mil 430 pesos y una inhabilitación por un año con tres meses para participar en procedimientos de contratación a nivel federal.

Las autoridades anticorrupción determinaron que la empresa entregó documentos falsos para justificar prórrogas de registros sanitarios, los cuales iban destinados al nivel uno de atención del sector salud.

“La sanción se impuso debido a que proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica número LA-050GYR047-E6-2021″, detalló la dependencia federal.

La medida se llevó a cabo a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), añadió la secretaría encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez.

De acuerdo con las autoridades, el contrato buscaba la “adquisición de Tiras Reactivas para la determinación cuantitativa de Colesterol para la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel y la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar”.

La empresa habría presentado dos comprobantes de trámite falso, con los que pretendió acreditar la prórroga de las modificaciones de dos registros sanitarios.

sanción se realizó el 7 de mayo de 2026 y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación.

La notificación de la La empresa Musa del Pacífico, S.A. de C.V., ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

Musa del Pacífico puede impugnar la sanción

La dependencia dijo que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

“La persona moral tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público”, añadió

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrendó su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. “Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, finalizó.

¿Qué es Musa del Pacífico?

De acuerdo con su sitio web, Musa del Pacífico es una empresa mexicana de representación con sede en la Ciudad de México y subsidiaria en la ciudad de Sao Paulo Brasil, con ventas por mas de 600 mil millones de dólares.

“Cuenta con 23 años de experiencia en Ventas y Marketing de Productos de Consumo, con 19 años de experiencia en Electrónica de Consumo, Informática, Línea Blanca, Electrodomésticos, Mercancía General y Productos Farmacéuticos”, indica la empresa.

Su mercado principal es el autoservicio y cadenas especializadas tanto en México como en Brasil y tiene 10 años de experiencia trabajando en proyectos gubernamentales en ambos países.