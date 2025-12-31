Amargo fin de año: Secretaría Anticorrupción sanciona a empresas por usar documentos falsos en licitaciones

Las tres sanciones ya fueron notificadas y están registradas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Durante el periodo de inhabilitación, ninguna de estas empresas podrá participar en nuevas contrataciones con el Gobierno federal. [Fotografía. Cuartoscuro]

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, sancionó a tres empresas por haber entregado documentos falsos en diferentes procesos de contratación pública.

Las licitaciones corresponden a adquisiciones y servicios organizados por dependencias del sector salud y económico, y aunque cada caso es distinto, el motivo de las sanciones fue el mismo: intentar obtener contratos mediante información alterada o incorrecta.

En los tres casos, las licitaciones ya estaban adjudicadas y correspondían a contratos obtenidos por Ravisa Autos del Oriente, Gen Industrial y Escore Alimentos.

Cada uno de estos procesos de contratación tenía como objetivo la adquisición de los siguientes bienes y servicios:

Compra de camionetas pick up nuevas, doble cabina, organizada por el Servicio Geológico Mexicano .

. Servicio de recolección y disposición de residuos peligrosos y comunes en el Hospital General “Dr. Manuel Gea González” .

. Servicio de alimentación para personal y pacientes del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.

Cada una de estas licitaciones exigía requisitos puntuales, como constancias fiscales, opiniones de cumplimiento y documentación técnica específica. Las empresas sancionadas no cumplieron con estos lineamientos, ya que presentaron documentos alterados o con información falsa para intentar validar su participación.

¿Qué multa recibieron las empresas sancionadas por el gobierno federal?

La empresa Ravisa Autos del Oriente fue sancionada tras participar en la licitación LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025 para la compra de camionetas. El órgano interno de control de la Secretaría de Economía detectó que presentó una constancia fiscal falsa relacionada con aportaciones patronales.

Ante esta falta, la Secretaría Anticorrupción impuso a Ravisa Autos del Oriente una multa de 175 mil 367 pesos y una inhabilitación de tres meses para celebrar contratos con el Gobierno federal.

En el caso de Gen Industrial, la sanción derivó de su participación en la licitación LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, convocada por el Hospital General “Dr. Manuel Gea González” para contratar servicios de manejo de residuos.

Esta licitación contemplaba tres partidas, y la empresa resultó adjudicada con la partida 2, correspondiente a la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos químicos.

Durante la revisión de su propuesta, se detectó que Gen Industrial presentó documentación falsa, lo que derivó en una sanción económica de 157 mil 685 pesos y su inhabilitación por tres meses para participar en contrataciones con el Gobierno federal.

La tercera empresa sancionada fue Escore Alimentos, que participó en la licitación LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023 para ofrecer el servicio de comedor en el Instituto Nacional de Psiquiatría.

En su caso, entregó una opinión falsa sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. La Secretaría de Salud también le aplicó una multa de 157 mil 685 pesos y la inhabilitó por tres meses.

Las tres sanciones ya fueron notificadas y están registradas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Durante el periodo de inhabilitación, ninguna de estas empresas podrá participar en nuevas contrataciones con el Gobierno federal.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, las medidas se aplicaron con base en la ley y se defienden como una forma de proteger el interés público. “Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, indicó el comunicado oficial.