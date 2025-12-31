¿Cuáles son las 3 empresas que mintieron al Gobierno para conseguir contratos de agua?

El Gobierno de México confirmó sanciones contra tres empresas, debido a irregularidades en contratos públicos relacionados con aguas u obras hidráulicas, y anunció una sanción para una compañía de servicios de software.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, informó que aplicará multas económicas, pero también habrá otras sanciones para las empresas, como la suspensión de contratos con el gobierno federal y la inscripción de las compañías en un registro oficial de empresas sancionadas.

¿Cuáles son las empresas sancionadas por contratos de agua irregulares?

La Secretaría Anticorrupción sancionó a las empresas Constructora Rusva, B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, Eyasa y Mustache Software. Las compañías no podrán participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con el gobierno federal.

Según el informe de la dependencia, las empresas Constructora Rusva y B&G Construcción y Rehabilitación de Redes proporcionaron información falsa en contratos para la rehabilitación del sistema de agua potable para la localidad de Boshi Chiquito, en Acambay Ruiz Castañeda, Estado de México.

Asimismo, proporcionaron información falsa para un contrato para realizar la perforación, desarrollo y aforo de pozo profundo en la colonia 10 de Junio en Santiago Teyehualco, en Tultepec, Estado de México. Los contratos fueron adjudicados a las empresas por la Comisión del Agua del Estado de México.

Constructora Rusva y B&G Construcción y Rehabilitación de Redes fueron multadas con 977 mil 130 pesos cada una e inhabilitadas por 1 año y medio.

Constructora Rusva es una empresa que fue fundada en 2007 y se dedica a la construcción de sistemas de electricidad, gas y agua. En tanto, B&G Construcción y Rehabilitación de Redes es una empresa comercializadora y distribuidora de tecnología para drenaje carretero, urbano e industrial, originaria de Jalisco.

Eyasa fue multada por 814 mil 275 pesos e inhabilitada para celebrar contratos públicos por 1 año y 3 meses, esto por brindar información falsa a la Comisión del Agua del Estado de México para adquirir un contrato para la realización de un diagnóstico de los sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia en zonas rurales.

Fundada en 1984, Eyasa es una compañía de construcción e infraestructura que se dedica al desarrollo de proyectos carreteros, ferroviarios, obras hidráulicas y más.

En tanto, el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional sancionó a la empresa Mustache Software por proporcionar información falsa para una propuesta que participó por una licitación pública para brindar el servicio de fábrica de software.