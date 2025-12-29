Buenrostro los ‘cachó en la maroma’: Gobierno sanciona a 4 empresas por mentir en contratos de agua

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 4 empresas por proporcionar información falsa para obtener o celebrar contratos públicos.

Bajo la supervisión de Raquel Buenrostro, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a cuatro empresas por proporcionar información falsa para obtener o celebrar contratos públicos relacionados con obras hidráulicas y servicios de software.

A través de un comunicado, la Secretaría Anticorrupción, que también sancionó a un proveedor del IMSS hace unos días, detalló que las cuatro empresas sancionadas son:

Constructora Rusva,

B&G Construcción y Rehabilitación de Redes,

Eyasa, y

Mustache Software.

Las sanciones consisten en multas económicas, inhabilitaciones temporales para contratar con el Gobierno federal y la inscripción en un registro oficial de empresas sancionadas, de acuerdo con el comunicado oficial difundido este lunes 29 de diciembre.

¿A cuánto ascienden las multas aplicadas por la Secretaría Anticorrupción a 4 empresas?

Las empresas Constructora Rusva y B&G Construcción y Rehabilitación de Redes fueron multadas, cada una, con 977.130 pesos (alrededor de 56 mil 500 dólares).

Además, quedaron inhabilitadas por un año y seis meses para firmar nuevos contratar con el sector público.

Las sanciones responde a que dichas compañías falsearon información al celebrar contratos de obras de agua potable y perforación de pozos, adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), detalló la autoridad.

Eyasa tuvo sanciones menores. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó una multa de 814 mil 275 pesos (unos 47 mil 100 dólares) y una inhabilitación de un año y tres meses.

¿Qué irregularidades detectó la Secretaría de Raquel Buenrostro en las obras de agua en el Edomex?

Las irregularidades fueron halladas en los contratos CAEM-DGIG-PROAGUA-038-24-CS, para la rehabilitación del sistema de agua potable en Boshi Chiquito, municipio de Acambay de Ruíz Castañeda.

Otro de los contratos es el CAEM-DGIG-PROAGUA-043-24-CS, para la perforación, desarrollo y aforo de un pozo profundo en la colonia 10 de Junio en Santiago Teyahualco, municipio de Tultepec.

Eyasa fue multada e inhabilitada “debido a que proporcionó información falsa en la celebración del contrato número CAEM-DGIG-PROAGUA-068-24-AD”.

Dicho contrato correspondía a la elaboración de un diagnóstico para determinar la factibilidad técnica, económica y social de la construcción de sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia, así como de tecnologías de tratamiento primario y ecotécnicas en zonas rurales.

También fue adjudicado por la Comisión del Agua del Estado de México.

Finalmente, la empresa Mustache Software fue sancionada por el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional, tras detectarse que entregó información falsa en su propuesta para una licitación de desarrollo de software.

Como consecuencia, se le impuso una multa de 155 mil 610 pesos (unos 9 mil dólares) y una inhabilitación por tres meses.

La empresa había participado en la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-06-HJY-006HJY001-N53-2023, relativa al ‘Servicio de desarrollo y procesamiento de sistemas en la modalidad de fábrica de software’, precisó la autoridad.

Las sanciones se publicaron este día en el Diario Oficial de la Federación, y las empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que bloquea automáticamente su participación en nuevos contratos públicos.

“Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias”, zanjó la dependencia.