Hermano, cayó la ley: Multan con 134 mil 664 pesos a proveedor del IMSS por mentir en contrato

Por irregularidades en contrato, el Instituto Mexicano del Seguro Social sanciona proveedor y lo veta de licitaciones. (Foto: IMSS)

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), impuso una multa de 134 mil 664 pesos al ciudadano Luis Carlos Manzano Elizalde y su inhabilitación por un año para participar en licitaciones públicas.

La sanción derivó de irregularidades detectadas en el contrato abierto de prestación de servicios de órtesis y prótesis número ABTN202004050034, adjudicado a Manzano Elizalde tras la Licitación Pública Nacional LA-050GYR035-E11-2020.

Según la Secretaría, el proveedor proporcionó información falsa en una opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social durante la vigencia del contrato, lo que viola los principios de transparencia y legalidad aplicables a las contrataciones públicas.

La notificación de la sanción se realizó el 17 de diciembre de 2025, y su publicación aparece este viernes en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, Manzano Elizalde también fue inscrito en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

Este registro impide que el proveedor pueda participar, directa o indirectamente, en nuevas contrataciones con el Gobierno de México durante el periodo de inhabilitación, según explicaron las autoridades.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalló que las medidas se emitieron conforme a la ley, considerando criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

Manzano Elizalde tiene derecho a impugnar la resolución ante las instancias correspondientes. No obstante, la Secretaría afirmó que defenderá la sanción con firmeza, ya que fue impuesta con “apego a derecho y en protección del interés público”.

“Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar en la ejecución de contratos públicos tiene consecuencias.”, advirtió la dependencia en un comunicado.

¿Qué es el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados?

El Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados es un registro público administrado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en el que se inscribe a personas físicas y morales que han sido sancionadas por incumplir la ley en procedimientos de contratación pública.

Su finalidad es transparentar las sanciones impuestas y advertir a las dependencias y entidades del gobierno federal sobre proveedores que no pueden ser considerados para nuevos contratos.