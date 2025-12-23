Asesinato de Raymundo Cabrera: Detienen a presunto implicado en crimen vs. coordinador del IMSS-Bienestar

Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del IMSS-Bienestar, fue asesinado a balazos en la colonia Ruffo Figueroa. (Foto: Fiscalía de Guerrero)

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó sobre la detención de Francisco ‘N’, señalado como presunto responsable del asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del IMSS-Bienestar, ocurrido ayer lunes en la ciudad de Chilpancingo.

De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia, la captura fue resultado de un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Fiscalía, así como policías estatales y federales, desplegado tras el homicidio del funcionario.

Sin embargo, las autoridades no precisaron el lugar exacto donde se llevó a cabo la aprehensión.

La detención del presunto implicado se registró a menos de 24 horas de los hechos, cuando autoridades de seguridad en Guerrero informaron sobre la detención de un hombre presuntamente relacionado con el asesinato, como parte de las investigaciones en curso.

Durante su detención, se confirmó que Francisco ‘N’ contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, relacionado con una víctima identificada como Esther ‘N’, motivo por el cual fue detenido de manera inmediata por ese caso.

La Fiscalía señaló que el detenido estaría directamente relacionado con el asesinato del coordinador del IMSS-Bienestar, mientras el Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente y se espera que un juez emita una nueva orden de aprehensión por este crimen, en virtud de que se presume que hubo otro involucrado en el homicidio del funcionario.

Francisco ‘N’ fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de definir su situación legal en las próximas horas.

Raymundo Cabrera Díaz intentó huir de sus asesinos

El médico Raymundo Cabrera Díaz fue asesinado a balazos en la colonia Ruffo Figueroa de esta ciudad capital, cuando intentaba escapar de sus victimarios, quienes lo perseguían a bordo de una motocicleta. Corrió por las calles de esa colonia y se metió a un restaurante, hasta donde lo alcanzaron los homicidas y le dispararon.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió al menos tres disparos en la cabeza.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el homicidio del coordinador regional del IMSS Bienestar, ocurrido en Chilpancingo. Durante su conferencia matutina, señaló que hasta el momento no se tiene información sobre el móvil del crimen.