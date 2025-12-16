Policía de Colima perseguida por el narco: Asesinan a Efraín Medina, exdirector de la SSP

Imagen ilustrativa. El exdirector general de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima fue asesinado mientras viajaba en su auto.

Este lunes 15 de diciembre, Efraín Medina Valenzuela, quien se desempeñó como director general de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, fue asesinado en un ataque armado mientras circulaba por la avenida Tecnológico de la ciudad.

El ex funcionario fue atacado a disparos cuando viajaba en un auto Jetta rojo, justo frente al Tec de Colima y cerca de un destacamento de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información oficial, hombres armados en motocicleta se emparejaron con el vehículo de Medina y abrieron fuego hasta acabar con su vida. La ejecución ocurrió en una de las zonas más transitadas de la capital del estado, lo que generó conmoción entre la ciudadanía y en las autoridades locales.

Medina Valenzuela ‘la libró’ en 2022

Este no fue el primer ataque contra Efraín Medina. En octubre de 2022, ya había sido víctima de un atentado en el que sobrevivió.

En esa ocasión, viajaba junto con un ex agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en la avenida Constitución, cuando hombres armados en moto le dispararon a quemarropa. Ambos resultaron con heridas menores y fueron atendidos en un hospital de la ciudad.

Polemicas ‘salpican’ carrera de Medina Valenzuela

Medina Valenzuela no estuvo exento de controversias a lo largo de su carrera. En 2002, cuando era director de la Policía Municipal de Coquimatlán, fue señalado por un caso de falsificación de documentos y compraventa de autos robados.

En ese entonces, fue consignado por un juez por abuso de autoridad, uso de documentos falsos y encubrimiento. La denuncia fue presentada por el senador Víctor Manuel Torres Herrera, quien alegó que Medina falsificó un cheque de 47 mil pesos.

¿Quién fue Efraín Medina Valenzuela?

Efraín Medina tuvo una carrera vinculada a la seguridad pública en varios niveles del gobierno estatal.

Fue asesor del ex gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y ocupó cargos clave en el ámbito de la inteligencia y la seguridad pública. Aunque en su carrera se destacó por su trabajo en la SSP, su historial estuvo marcado por diversos incidentes de alto riesgo, como el ataque sufrido en 2022 y las acusaciones de corrupción en sus primeros años en la policía municipal.

La muerte de Efraín Medina ocurre en un contexto de creciente violencia en Colima, uno de los estados más afectados por el crimen organizado en los últimos años.