Asesinan a Enrique Estrada, director del DIF en El Salto, Jalisco

Enrique Estrada tenía 27 años de edad y fue localizado en la bañera de su casa por policías durante la madrugada del viernes.(Facebook Instituto de Formación de Paramedicos, salud y seguridad e higiene).

Quien se desempeñaba como director del DIF municipal de El Salto, Jalisco, Enrique Estrada Jiménez, fue asesinado en su domicilio de la colonia Parques del Castillo, donde convivía con otra persona.

El funcionario contaba con 27 años de edad, y fue localizado en la bañera de su casa por policías durante la madrugada del viernes dentro de su vivienda ubicada en la Calle 627 número 38 al cruce de Castillo Palazuelos, según informó la vocería del ayuntamiento, y se refiere que el fallecido habría llegado a su vivienda durante la noche.

Versiones de vecinos exponen, se escucharon ruidos de movimiento de muebles y objetos que se tiraban; después se percataron que estaba abierto el portón del enrejado de la finca, y alertaron a la policía Comisaría municipal por la eventualidad de alguna anomalía.

Reportes forenses refieren que el servidor público presentaba lesiones en las manos, y una herida en la cabeza, en la casa se localizó un casquillo percutido de bala calibre 9 milímetros. En la carpeta de investigación se asentó que los vecinos reportaron que vieron salir corriendo a un hombre de la vivienda.

El Gobierno municipal de El Salto, Jalisco emitió un comunicado que reza: “lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero, amigo y funcionario del DIF municipal, Enrique Estrada Jiménez, quien perdió la vida la madrugada de este viernes”.

Así mismo, la alcaldesa María Elena Farías Villafán emitió una postura en la que pide que se esclarezca el hecho, “hasta el momento se desconocen más datos sobre cómo ocurrieron los hechos, se está investigando los indicios que se han encontrado en la escena para poder tener certeza de lo ocurrido”.

¿Quién era Enrique Estrada Jiménez, director del DIF en El Salto, Jalisco?

El funcionario era conocido como “Kike” Estrada, y cursaba una licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno, fue secretario privado del ex presidente municipal Ricardo Santillán, y como parte de su trayectoria laboral se informa que en 2016, prestó sus servicios en la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara), y que tenía un negocio de venta de bebidas y alimentos.

En su perfil de redes sociales, posteó el pasado 10 de diciembre que hizo una donación de juguetes para los niños de su municipio con la intención de convertir esos artículos en “un recuerdo inolvidable … Estamos listos para vivir una Navidad Fantástica que llevará sonrisas a miles de niñas y niños de nuestro municipio”.

Al momento, la Fiscalía de Jalisco aseguró la casa, para que personal forense haga revisiones entre los objetos personales, y el desorden en que se encontró el mobiliario.